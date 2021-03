Votre avocat en Floride spécialisé dans les accidents, crimes et conflits : Christian F. Schoepp

Christian Schoepp est un avocat qui a l’avantage d’être à la fois Français et Canadien, et d’avoir une très forte expérience internationale (c’est le moins qu’on puisse dire) notamment en Floride.

« Je suis né à Montréal, mais j’ai grandi un peu partout. On a habité dans un grand nombre de pays de l’Afrique, puis l’Australie, la Nouvelle-Calédonie… Ma mère était québécoise, alors on avait toujours une attache en Floride. » Après être passé par de nombreuses universités, Christian Schoepp a eu différents postes prestigieux, puis fait une carrière dans le service public canadien, notamment en tant que haut fonctionnaire durant 10 ans au Consulat général du Canada à Miami où il a exercé ses compétences en relations internationales. « Mon père avant son décès m’a poussé à ouvrir mon propre cabinet, et c’est une sensation assez agréable de devenir maître de son propre sort, même si j’ai de formidables souvenirs de mes années au service du gouvernement. » Après une première expérience dans un cabinet d’avocats, Christian Schoepp a donc ouvert le sien à lui dans le quartier de Brickell à Miami. Et pourquoi se spécialiser dans les accidents et être criminaliste ? « D’une part c’est ma formation, mais lors de mes dernières années au consulat je gérais les dossiers criminels. Je faisais le lien entre le gouvernement et ces personnes. D’un certain côté, je continue aujourd’hui d’aider les personnes qui ont des problèmes. »

Accidents : il faut porter plainte !

« Ce n’est vraiment pas dans la mentalité des Français ou des Canadiens de systématiquement porter plainte en cas d’accident, mais aux Etats-Unis c’est comme ça. Une autre fois, ce sera peut-être à votre tour de payer. Mais ce n’est pas la seule raison. En Floride vous avez un forfait de 10 000$ d’assurances pour les accidents de voiture. Mais les frais médicaux sont bien supérieurs. Or, même si vous n’avez pas de douleur sur le coup, ça peut très bien ressurgir quelques années ou quelques décennies plus tard. La seule manière pour les Américains de se faire payer ces soins – conséquences d’un accident – c’est d’appeler un avocat pour négocier ou pour demander à un juge de trancher le litige. En plus ça ne vous coûte rien, puisque l’avocat est payé au pourcentage de la somme récupérée.

La différence entre le système américain et ceux de nos pays francophones, c’est qu’ici les entreprises ont beaucoup moins d’obligations de sécurité. Elles vont économiser de l’argent sur la mise en place de normes, mais en revanche elles en ont de l’argent pour négocier les plaintes. Ca rentre dans leurs pertes et profits. »

On peut poursuivre en justice quatre ans après une blessure, en fonction des cas. Pour une bavure médicale, par exemple, ce n’est que deux ans.

En cas d’arrestation il faut appeler un avocat !

Christian Schoepp s’occupe aussi du volet « criminel ». Alors, il faut préciser pour les étrangers : ici presque tout est classé « crime » ! « Le cas le plus simple : si tu as pris quelques bières, et que tu te retrouves arrêté en état d’ébriété, tu es certain qu’au poste les policiers vont faire comme s’ils étaient tes amis pour te faire signer un « statement ». Le mieux c’est de prendre le droit de ne rien dire et d’appeler un avocat. Car, une fois que tu as signé…. c’est trop tard. En plus si tu as un accent étranger et que tu ne connais pas les droits, ça ne va pas forcément aider… Pour une conduite en état d’ivresse, un avocat privé va te coûter dans les 1500$ : c’est rien par rapport à ce que tu risques. Voilà, on a des cas classiques chaque année : les conversations qui dégénèrent avec les policiers ; les Canadiens qui se font attraper pour sollicitation d’une « pitoune » qui n’est autre qu’une policière avec un bon déguisement. Dans la réalité, sur ce genre de sujets, ce sont les policiers qui « sollicitent la preuve », ce qui est interdit dans le droit canadien ou français. De même quand ils essayent de revendre de la drogue à des ados ou à des bikers. Les conséquences peuvent être très embêtantes, comme par exemple t’interdire de revenir aux Etats-Unis. Là je parle d’actes de délinquance assez simples. Et puis il y a des cas plus graves où des personnes se retrouvent en prison pour quelques secondes de délits : c’est le cas par exemple du téléchargement d’images pédopornographiques. Chaque année on en trouve qui font ça tranquillement depuis le camping. Ils se font arrêter et se retrouvent face à un deal : on leur propose 7 ans de prison. Souvent ils préfèrent aller au procès pour s’expliquer. Mais là, s’ils vont devant le juge, ils peuvent prendre jusqu’à 15 ans ferme. Donc, dans ces cas-là également… mieux vaut appeler un bon avocat ! »

Voilà, si vous avez la moindre embrouille en Floride qui pourrait prêter à conséquence, appelez :

Me Christian F. Schoepp, Ph.D., J.D., MPA

Attorney at Law

Schoepp Law P.A.

1221 Brickell Avenue, Suite 900 – Miami, FL, 33131

www.schoepplaw.com