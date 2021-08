Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Septembre 2020

Une soirée restau à Palm Beach ? Un nouveau farmer market à Fort Lauderdale ? Une fête de la bière à Key west ? Une fête pour “l’indépendance de Key West” ?!!! Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de septembre 2021 ! Bien évidemment, en raison des variations de l’actualité, certains événements pourraient être annulés ou décalés : vérifiez sur les sites des organisateurs.

Chaque samedi :

DeMurs Farmers Table

Depuis le mois de juillet il y a ce nouveau farmer market entre 8h et 14h organisé à la :

St Ambrose Episcopal Church

2250 Southwest 31st Avenue

Fort Lauderdale, FL 33312

www.facebook.com/ demursfarmerstable/

Boozy Babes Sunday Drag Brunch Show / Party

Le dimanche :

Un brunch alcoolisé avec des drags, c’est ce que propose

Holy Mackerel Small Batch Beers

1414 NE 26th st – WILTON MANORS, FL 33305

www.holymackerelbeers. com/drag-brunch

Tout le mois de septembre :

Flavor Palm Beach

Comme chaque année, Flavor Palm Beach revient, avec des tarifs spéciaux sur les menus dans plus de 50 restaurants du comté (dont le restaurant français Pistache à West Palm Beach). La liste est sur :

www.flavorpb.com

Jusqu’au 6 septembre :

Expo Pure RISK

La plus célèbre galerie d’art de Miami (Goldman Global) fêtera ses 10 ans en décembre. Mais vous pouvez déjà y voir une expo de 22 œuvres de Kelly Graval, plus connu sous le pseudo de « RISK ».

www.ggagallery.com

Jusqu’au 11 septembre :

Expo Allegro…ma non troppo

Exposition d’œuvres représentant des jouets et des illusions.

PAN AMERICAN ART PROJECTS

274 NE 67TH STREET, MIAMI

www.website- artlogicwebsite0020.artlogic. net

Jusqu’au 14 septembre :

Expo Ronald Dupont

A Poem is a city (un poème est une ville) c’est le nom de l’expo consacrée à l’artiste belge Ronald Dupont. Il utilise ses photos ou des imageries satellites et cartes comme infos pour ses peintures complexes et riches, représentant l’incroyable énergie des grandes villes.

Waltman Ortega Fine Art

2300 N Miami Ave, B – Miami, FL 33127, USA

www.galeriewaltman.com

Jusqu’au 3 septembre :

Marco Caridad: Sans Stereotypes

Une nouvelle série de travaux de Marco Caridad : sculptures, peintures, installations, et imprimés.

MIAMI INTERNATIONAL FINE ARTS

5900 NW 74th Ave

Miami, FL 33166

(305) 470-0009

www.marcocaridad.com/ marco-caridad-sans- stereotypes/

Du 2 au 6 septembre :

Key West BrewFest

Si vous aimez la bière… alors Key West vous attend !

www.keywestbrewfest. com

Movies Under The Stars

Le 2 septembre :

Chaque jeudi à 20h Novotel organise une soirée cinéma (10$ par personne).

NOVOTEL MIAMI

1500 SW 1st Ave. – Miami, FL 33129

www.eventbrite.com/e/ movie-under-the-stars-tickets- 142940249133



Lyric Live Amatuer Night

Le 3 septembre :

Comme chaque premier vendredi à 20h, ça coûte 12$ et vous pouvez juger vous même les talents des compétiteurs de ce show avec 500$ de prix pour le gagnant. C’est un classique à Miami.

BLACK ARCHIVES HISTORIC LYRIC THEATER CULTURAL ARTS COMPLEX

819 NW 2nd Avenue – Miami, FL 33136

www.lyriclive.eventbrite. com/

Chaque samedi et dimanche :

Full Body HIIT Class

On évite de faire de la pub dans tous nos numéros à FAENA, mais le complexe hôtelier de Miami Beach a évidemment des activités de très haute qualité. Par exemple celle-ci : à 9h chaque fin de semaine, des sessions de fitness sont proposées dans ce cadre agréable, pour 35$. FAENA BEACH

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/full-body-hiit-class

Chaque samedi :

Bring Your Own Bike Street Art Tour

Rejoignez le guide Ryan The Wheelbarrow pour une visite gratuite du quartier des artistes de Miami, Wynwood. Ramenez votre propre vélo, casque et bouteille d’eau, et c’est parti à 10h chaque samedi. Rendez-vous devant le :

MUSEUM OF GRAFFITI

299 NW 25th St – Miami, FL 33127

www.showclix.com/ event/byobike

Régulièrement :

Evés à Little Haïti

Les samedis ont repris au Caribbean Marketplace de Little Haïti où vous retrouverez les produits locaux et l’ambiance habituelle entre 10h et 18h. www.miamigov.com/LHCC/ Events-directory

Les cours de danses traditionnelles haïtiennes ont aussi repris au Cultural Center, juste à côté.

LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX

212-260 NE 59th Terrace – Miami, FL 33137

www.eventbrite.com/e/ tll-haitian-folkloric-dance- class-tickets-72796593571?aff= ebdssbdestsearch

Play Pool Party

Le 4 septembre :

Encore un classique de Miami Beach : la pool party. Au Clevelander l’entrée est gratuite avant 15h et ça dure jusqu’à 18h. C’est réservé aux 21+, ça va de soi !

CLEVELANDER HOTEL

1020 Ocean Drive – Miami Beach, FL 33139

www.clevelander.com/ entertainment

Le 8 septembre :

Best of Miami Party

C’est la 34e soirée organisée comme chaque année par le journal New Times afin de vous faire découvrir ce qu’il y a de mieux à Miami. C’est entre 20h et 23h et ça coûte 30$.

www.etix.com/ticket/p/ 7486685/miami-new-times-best- of-miami-party–miami-miami- new-times-best-of-miami-party- riverside-miami-

Du 10 au 19 septembre :

Miami Beach Pride

C’est la gay pride qui se déroule habituellement en avril, mais pour les raisons que vous connaissez, et après avoir été annulée en 2020, la revoici… en septembre ! Il y aura de multiples événements durant 10 jours, que vous pouvez découvrir sur :

www.miamibeachpride. com

Du 10 au 12 septembre :

Florida SuperCon

La convention consacrée au Comic Book, Anime, Animation, jeux vidéos, science-fiction et culture pop.

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Dr. – Miami, FL 33139

www.floridasupercon. com

Le 11 septembre :

Davie Pro Rodeo

Et, vu la date, ce sera forcément un rendez-vous encore plus patriotique que d’habitude à Bergeron. Si vous n’y êtes jamais allé, c’est très sympathiques, et un incontournable de la culture américaine, à côté de Fort Lauderdale. Vous pourrez y voir tous les classiques du rodéo, y compris la course au baril.

4201 SW 65th Way, Davie, FL 33314

www.davieprorodeo.com/dpr/

Le 18 septembre :

37th Annual Underwater Music Festival

Ce festival traditionnel de musique sous-marine (!!!) à Looe Key Reef avait dû être reporté. C’est adapté aussi bien pour les plongeurs que pour les snorkleurs (avec ou sans bouteilles, donc). Ca se passe au large (10km) de Big Pine Key.

www.lowerkeyschamber. com/product/underwater-music- festival/



Annual Flamenco Sephardit

Le 26 septembre :

Comme chaque année, une exploration des cultures flamenco et ladino. C’est présenté par Siempre Flamenco, et ça se passera à 17h30 au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue

Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=35745



Jusqu’au 26 septembre :

“The Art Of Tim Forman: Florida Everglades”

Les œuvres impressionnistes colorées de Forman sont visibles dans le beau cadre du :

New River Inn

231 SW Second Avenue – Fort Lauderdale, FL 33301

www.historyfortlauderdale. org/museum/events

Du 29 sept au 24 oct :

Naples Players

Deux comédies musicales seront au programme durant un mois : « Mary Poppins » et « Boeing Boeing ».

Naples Players

300 8th Street South

Naples, FL 34102

www.naplesplayers.org/

