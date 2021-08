Réunions des associations francophones en Floride, en septembre 2021

Voici plusieurs annonces de réunions et quelques infos sur les assos de Floride qui ont été portées à notre connaissance :

FLORIDE

Les associations au service des Français peuvent demander des subventions de projets via le consulat de France, à travers le dispositif STAFE. Pour cela il faut en faire la demande avant le 15 octobre : www.miami.consulfrance.org/dispositif-stafe-appel-a-projet-2022

FESTIVAL DU CINEMA FRANCAIS A MIAMI

Festival du cinéma français : Malheureusement, plusieurs films français ayant reporté leurs sorties officielles (ça n’arrête pas !), il a été impossible pour Patrick Gimenez et son équipe de finaliser une programmation pour cette année, malgré les tentatives. Le festival est donc de nouveau repoussé, à novembre 2022. Les francophones (et leurs amis) apprécient ce festival d’automne qui en était en 2019 à sa quatorzième édition !

www.francecinemafloride.com/

FACC MIAMI

Il n’y aura pas de « French Weeks » non plus cette année, mais comme en 2020 un « Miami Live » est prévu du 16 au 18 novembre avec une quarantaine de réunions autour du business à Miami qui devraient se dérouler en quasi-totalité sur internet (et si la situation sanitaire le permet, peut-être en live !).

www.faccmiami.com/miami-live-2021.html

MIAMI

Le traditionnel « grand café-rencontre » de la rentrée organisé par Miami-Accueil se déroulera le 23 septembre à 9h30 à Coral Gables : tout le monde est le bienvenu.

www.miami-accueil.org/events/grand-cafe-rencontre-de-la-rentree-2021/

FLORIDE

L’Alliance Française de Miami Metro organise une rencontre en ligne avec la romancière (et académicienne) Dominique Bona le 9 septembre à 14h.

C’est gratuit pour les membres de l’Alliance et 10$ pour les autres.

https://www.af-miami.org/cultural-activities/rencontre-avec-dominique-bona/

« Créer une franchise aux USA : y a-t-il un secret de réussite »

C’est le thème d’un webinaire gratuit organisé le 1er septembre à 12h30 par les chambres de commerce franco-américaines FRAMCO (Tampa Bay) et FABCO (Orlando) qui réalisent ainsi un joli partenariat, après un premier webinaire coorganisé sur le sujet de la boulangerie aux USA. Cette fois il sera possible de discuter avec des franchisés déjà installés.

Inscriptions :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6516284975483/WN_XMB5-0cpRiC3rnRMBKyrcw

TAMPA BAY

La Chambre de Commerce FRAMCO organise chaque mois des réunions dans la région de Tampa Bay. Entre autres le 28 septembre à 18h vous pourrez assister à un « speed networking ».

www.framco.org

FACC USA

Les 18 chambres de commerce franco-américaines des Etats-Unis lancent leur premier « business summit », baptisé « Continuum ’21 » les 21 et 22 septembre prochains. Il proposera dix discussions, avec plus de 40 professionnels importants, de France ou des Etats-Unis, qui évoqueront ainsi un grand nombre de sujets intéressants pour les chefs d’entreprises qui travaillent aux Etats-Unis ou avec les USA. C’est 25$ pour les membres des FACC ou 50$ pour les non-membres.

