Miami : C’est la rentrée pour la communauté catholique francophone

La rentrée de la communauté francophone catholique de Floride commence ce dimanche 27 août 2023, par un goûter pot luck, que les restrictions covid nous avaient empêché d’organiser précédemment.

Nous nous retrouverons à partir de 16 heures dans les jardins de Saint Thomas the Apostle (7303 SW 64th Street, South Miami 33143) pour partager un goûter, passer des bons moments, accueillir de nouvelles familles et jouer avec les enfants.

Ceux qui le veulent pourront se joindre a la messe de la paroisse ensuite (en anglais à 19 heures).

A partir du samedi 16 septembre, 19 heures, les messes en français sont programmées chaque mois à St. Thomas The Apostle Catholic Church de South Miami. Le Père Alejandro Rodriguez Artola ouvre les portes de sa paroisse à la communauté francophone catholique de Miami, permettant d’organiser pendant l’office un enseignement religieux pour les plus jeunes

et donnant aussi l’occasion de s’impliquer dans les préparations des messes et même d’une retraite une fois par an.

« Cela nous permet de pratiquer notre religion plus souvent et surtout plus facilement car il n’est pas toujours évident de comprendre une messe ainsi que l’interprétation de la parole dans une langue différente de la sienne », souligne Stéphane Romet qui gère le groupe Communauté Catholique Francophone de Miami.

Instaurées depuis un peu plus de 5 ans maintenant, ces messes, qui sont suivies d’un apéritif convivial, fédèrent aujourd’hui plusieurs dizaines de familles françaises et francophones de toutes nationalités.

« L’engouement autour de ces célébrations s’est aussi traduit par la création d’une chorale ainsi que la mise en place de cours d’éveil à la foi pour les enfants », précise Stéphane Romet.

La Communauté Catholique Francophone de Miami organise par ailleurs d’autres événements durant toute l’année : un goûter pendant les Fêtes de Noël, une retraite spirituelle d’entrée en Carême, sans oublier la traditionnelle chasse aux oeufs pour Pâques.

On peut suivre les mises à jour et contacter la CCFM sur la page facebook et instagram.

et noter dès maintenant le calendrier des messes pour l’année 2023-2024,

Samedi 16 septembre

Samedi 7 octobre

Samedi 11 novembre

Samedi 2 décembre

Samedi 13 janvier

Samedi 3 février

Samedi 2 mars

Samedi 6 avril

Samedi 4 mai

Samedi 1er juin

Une retraite est prévue les 23, 24 et 25 février, avec une messe le dimanche 25 fevrier.

www.facebook.com/Communaute.Catholique.Francophone.de.Miami

instragram: comcatho.miami

Contact : communautecatholiquemiami@gmail.com

