Gumbo de Louisiane : un incontournable de la cuisine du sud des Etats-Unis !

Le Sud des États-Unis est réputé pour sa cuisine riche en saveurs, en épices et en tradition. De la côte atlantique à la baie de Galveston, en passant par les collines de la Géorgie et les bayous de la Louisiane, jusqu’à la Floride, chaque région du Sud a ses propres spécialités culinaires qui enchantent les papilles des amateurs de gastronomie. Voici la recette d’un incontournable : le Gumbo de Louisiane. A tester sans plus attendre !

Le Gumbo est un plat emblématique de la cuisine louisianaise, un véritable melting-pot de saveurs cajun et créoles. Ce ragoût épicé se compose généralement de crevettes, de poulet, de saucisses fumées, de céleri, de poivrons, d’oignons et de tomates, le tout cuit lentement dans un bouillon parfumé au filet de Gumbo (une sorte d’okra) et aux épices cajuns. Servi sur un lit de riz blanc, le Gumbo est une explosion de saveurs qui réchauffe le cœur et l’estomac ! A vos fourneaux…

Ingrédients :

1/2 tasse d’huile végétale

1/2 tasse de farine tout usage

1 gros oignon, haché

1 poivron vert, haché

3 branches de céleri, hachées

3 gousses d’ail, hachées

4 tasses de bouillon de poulet

400g de saucisse fumée, coupée en rondelles

400g de poulet (cuisses ou poitrines), coupé en morceaux

400g de crevettes décortiquées

1 boîte (400g) de tomates concassées

2 cuillères à soupe de pâte de tomate

1 cuillère à soupe de thym séché

2 feuilles de laurier

Sel et poivre noir moulu, au goût

1/2 cuillère à café de piment de Cayenne (ou plus, selon les préférences)

2 tasses d’okra* frais ou surgelé, tranché

Du riz cuit, pour servir

Du persil frais, haché, pour garnir

A noter : pour vous faciliter la vie, il existe dans le commence des mélanges d’épices tout prêts pour Gumbo (Gumbo Mix – marques Zatarain, The Spice House, Morton & Bassett, Louisiana,…).

Instructions :

Dans une grande casserole ou une cocotte, faites chauffer l’huile à feu moyen. Ajoutez la farine et remuez constamment pour préparer un roux brun foncé. Cela peut prendre environ 15-20 minutes. Soyez attentif pour éviter de brûler le roux.

Une fois que le roux est prêt, ajoutez l’oignon, le poivron, le céleri et l’ail. Faites cuire pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce que les légumes commencent à ramollir.

Incorporez progressivement le bouillon de poulet, en remuant bien pour éviter les grumeaux.

Ajoutez la saucisse, le poulet, les crevettes, les tomates concassées, la pâte de tomate, le thym, les feuilles de laurier, le sel, le poivre et le piment de Cayenne. Portez à ébullition, puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant environ 30 minutes, en remuant de temps en temps.

Ajoutez l’okra* et poursuivez la cuisson pendant encore 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que le Gumbo épaississe légèrement et que les saveurs se mélangent.

Rectifiez l’assaisonnement avec du sel, du poivre et du piment de Cayenne, selon vos préférences.

Servez le Gumbo chaud sur du riz cuit, saupoudré de persil frais haché.

Bon appétit !

Note : Cette recette peut être modifiée selon les préférences en ajoutant d’autres fruits de mer comme des crabes ou des huîtres, en ajustant les proportions des ingrédients selon votre goût, et peut être aussi réalisée sans viande ou saucisse, avec seulement des fruits de mer.

* Okra : un fruit / condiment d’origine africaine

