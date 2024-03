Les panneaux solaires résidentiels moins à la mode aux USA ?

Si l’effort est mis aux Etats-Unis sur le développement des véhicules électriques, néanmoins on peut noter quelques couacs dans le domaine des énergies renouvelables. Un article de Time Magazine débutait ainsi en février : « Il y a dix ans, quelqu’un frappant à votre porte pour vous vendre des panneaux solaires vous aurait vendu des panneaux solaires. De nos jours, ils vous vendent probablement un produit financier, probablement un crédit-bail ou un prêt. » Et l’hebdo de citer des cas de plans financiers vendu à des personnes âgées pour des montants supérieurs à la valeur de leur maison…

En 2022, 4,7% de l’électricité américaine était produite par les panneaux sur des résidences, mais selon Roth Capital Partners, rien que pour l’année 2023 il y avait déjà plus de 100 vendeurs et instaleurs de panneaux qui avaient déclaré une banqueroute, c’est à dire « six fois le nombre des trois précédentes années cumulées ». « Depuis 2016, les entreprises ont utilisé Wall Street pour se financer », assure le mag. Et le rendement de certaines installations ne correspondait pas du tout avec les promesses d’économies en énergies faites aux clients.

L’article est ici : https://time.com/6565415/rooftop-solar-industry-collapse/

