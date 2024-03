Nos photos de l’incroyable gala de FIPA (en faveur des écoles publiques francophones) : bienvenue à Versailles !

Avec de tels galas, toute la planète (francophone) va vouloir inscrire ses enfants dans les écoles publiques de Miami… En tout cas les cinq écoles dont le programme français en immersion est géré et soutenu par l’association FIPA (French international Program Association).

Mais, attention, le président de FIPA, Roger Pardo, viendrait immédiatement préciser qu’il n’y a « rien sans rien » : ces programmes (uniques aux Etats-Unis) existent parce que FIPA arrive à soutenir financièrement, notamment les professeurs (salaires, logements etc…).

Et, justement, ces financements passent par l’organisation d’événements, dont le gala annuel. Il avait certes des airs très versaillais cette année, et l’élégance était de mise pour une soirée fantastique à Coral Gables, concoctée par les bénévoles de l’association. Etaient (entre autres personnalités) présents à cette soirée versaillaise, le consul général du roi de la République à Miami, Raphaël Trapp, et la consule adjointe, Rebbeca Bourgin, les conseillers des Français de l’Etranger Franck Bondrille et Axelle Gault.

Pour en savoir plus sur FIPA (vous pouvez les aider : c’est défiscalisé !) : voir nos articles sur FIPA

Le site internet de FIPA : www.fipamiami.org

Roger Pardo, président de FIPA L’équipe de FIPA Entre les comédiens : Marie Lou et Roger Pardo (président de FIPA), Raphaël Trapp (consul de France à Miami), Franck Bondrille (président du conseil consulaire), Rebecca Bourgin (consule adjointe)

