Assurance santé aux États-Unis : Expatriés français, quelle option choisir ?

En tant qu’expatrié français aux États-Unis, vous devez impérativement souscrire à une assurance santé. Mais face au système complexe américain, deux options s’offrent à vous : l’assurance santé internationale et l’assurance « Marketplace » (marché local). Décryptage de leurs différences pour vous aider à faire le bon choix.

L’assurance santé internationale :

Couverture internationale: Elle vous couvre non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays, ce qui est important si vous voyagez fréquemment.

Elle vous couvre non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays, ce qui est important si vous voyagez fréquemment. Réseau de soins privé: Elle vous donne accès à un réseau de prestataires de santé privés triés sur le volet, souvent anglophones et habitués à traiter les patients étrangers.

Elle vous donne accès à un réseau de prestataires de santé privés triés sur le volet, souvent anglophones et habitués à traiter les patients étrangers. Gestion simplifiée des sinistres: L’assureur international gère directement la facturation et le remboursement des frais médicaux, vous évitant ainsi les tracas administratifs.

L’assureur international gère directement la facturation et le remboursement des frais médicaux, vous évitant ainsi les tracas administratifs. Coût souvent plus élevé: Les primes mensuelles sont généralement plus chères que celles de l’assurance Marketplace.

L’assurance Marketplace :

Subventions possibles: Selon vos revenus et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de subventions gouvernementales qui réduisent le coût de vos primes.

Selon vos revenus et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de subventions gouvernementales qui réduisent le coût de vos primes. Large choix de plans: Le Marketplace propose une multitude de plans d’assurance avec des niveaux de couverture et de franchises variables, permettant une certaine flexibilité budgétaire.

Le Marketplace propose une multitude de plans d’assurance avec des niveaux de couverture et de franchises variables, permettant une certaine flexibilité budgétaire. Accès au réseau national des prestataires: Vous avez accès à un large réseau de prestataires à travers les Etats-Unis, mais la qualité des soins et la langue parlée peuvent varier.

Vous avez accès à un large réseau de prestataires à travers les Etats-Unis, mais la qualité des soins et la langue parlée peuvent varier. Gestion administrative plus complexe: Vous devez souvent avancer les frais médicaux et vous faire ensuite rembourser par votre assureur.

En résumé :

L’assurance santé internationale est idéale si vous recherchez une couverture étendue, un réseau de soins privilégié et une gestion simplifiée des sinistres. Optez pour cette option si vous voyagez fréquemment en dehors des États-Unis ou si vous préférez des interlocuteurs anglophones.

est idéale si vous recherchez une couverture étendue, un réseau de soins privilégié et une gestion simplifiée des sinistres. Optez pour cette option si vous voyagez fréquemment en dehors des États-Unis ou si vous préférez des interlocuteurs anglophones. L’assurance Marketplace peut être intéressante si vous avez un budget serré et êtes éligible aux subventions. Toutefois, soyez prêt à naviguer dans un système administratif plus complexe et à faire face à une potentielle barrière de la langue.

Il est important de noter que chaque situation est unique et qu’il n’existe pas de réponse universelle. Consultez un courtier en assurance spécialisé dans la santé des expatriés pour obtenir des conseils personnalisés et comparer les différentes options en fonction de vos besoins et de votre budget.

Bell & Lyons Insurance

Rudy Bellaiche, directeur général

Tél. : +1 (954) 998-3860

contact@bellandlyons.com

www.bellandlyons.com

NOTRE ARTICLE SUR RUDY BELLAICHE ET BELL & LYONS