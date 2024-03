Deux films français et un Canadien au Miami film Festival en avril

La 41e édition du Festival du film de Miami Dade College revient du 5 au 14 avril 2024. Le festival de 10 jours présente le travail des meilleurs cinéastes émergents et établis du monde, plus de 185 films internationaux et ibéro-américains, et il sert de tremplin majeur pour de nombreux cinéastes locaux, ainsi que pour le cinéma international et documentaire. Les festivaliers peuvent s’attendre à l’un des plus grands programmes du MFF depuis des années avec plus de 165 longs métrages, documentaires et courts métrages de tous genres, en provenance de plus de 31 pays à travers le monde

Le Festival s’ouvrira avec Thelma, réalisé par Josh Margolin, et le film de clôture sera Ezra, réalisé par Tony Goldwyn de la série à succès ABC « Scandal » et du film bien-aimé Ghost. Goldwyn sera présent au MFF.

Plusieurs stars sont attendues, entre autres : Adria Arjona, Heather Graham, Bryan Greenberg, Jeremy Piven et Alison Brie.

Il y aura cette année un focus spécial sur le cinéma cubain, présenté par ArtesMiami au Koubek Memorial Center du MDC à Little Havana.

Les trois films francophones au programme :

Auction

« Le tableau volé ». Un film français (2024) de Pascal Bonitzer avec Alex Lutz, Louise Chevillotte, Léa Drucker.

André Masson, commissaire-priseur de la célèbre maison de ventes Scottie’s, reçoit un jour une lettre lui annonçant qu’un tableau d’Egon Schiele a été découvert à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il fait le voyage et doit se rendre à l’évidence : le tableau est authentique, un chef-d’œuvre disparu depuis 1939, confisqué par les nazis. André voit cette découverte comme l’apogée de sa carrière, mais aussi le début d’un combat qui pourrait la mettre en péril.

– Le 6 avril à 18h30 au Silverspot Cinema 13.

Days of happiness

« Les Jours heureux ». Un film canadien (2023) de Chloé Robichaud avec Sophie Desmarais, Sylvain Marcel, Nour Belkhiria.

Emma, chef d’orchestre de talent et étoile montante de la scène montréalaise, entretient une relation compliquée avec son père et agent Patrick. Elle doit faire face à ses émotions et décider si elle souhaite concilier avec succès sa carrière et ses amours avec Naëlle, violoncelliste récemment séparée et mère d’un jeune fils.

– Le 7 avril à 17h30 au Silverspot Cinema 16.

– Le 14 avril à 14h30 au Coral Gables Art Cinema.

Last Summer

« L’été dernier ». Un film français (2023) de Catherine Breillat avec Olivier Rabourdin, Lea Drucker, Samuel Kircher.

Anne, brillante avocate, vit en parfaite harmonie avec son mari Pierre et leurs filles de six et huit ans, dans une maison sur les hauteurs de Paris. Un jour, Théo, 17 ans, le fils de Pierre issu d’un précédent mariage, emménage chez eux. Anne est troublée par Théo et s’engage peu à peu dans une relation passionnée avec lui, mettant en danger sa carrière et sa vie de famille.

– Le 6 avril à 13h au Coral Gables Art Cinema.

– Le 13 avril à 15h30 au Coral Gables Art Cinema.

