Bateau Rumba : croisières privées ou en groupe à Miami, Fort Lauderdale, dans les Keys ou aux Bahamas

Envie d’évasion et de luxe sur des eaux scintillantes de Miami ? Avec Bateau Rumba, Julio Martinez propose des croisières en bateaux, privées sur mesure ou en groupe à thèmes, sur l’un de ses Yachts ancrés à Aventura.

Bateau Rumba, avec le capitaine Julio Martinez à la barre, propose des escapades en mer à Miami, Fort Lauderdale, dans les Keys, aux Bahamas et jusqu’au Mexique. Plusieurs formules sont disponibles selon vos envies et du temps disponible : location privée des bateaux (avec ou sans capitaine sous conditions), croisières privées sur-mesure ou à thèmes en groupe. Vous pouvez ainsi explorer les côtes de Miami, les îles de la baie de Biscayne accessibles seulement par la mer, découvrir la Miami River, les canaux de Fort Lauderdale surnommée la « Venise de l’Amérique », barboter dans des eaux cristallines, nager avec des dauphins, plonger sur la barrière de corail à Key Largo, organiser des parties de pêche, ou simplement profiter d’un bateau bercé par les vagues, lézarder au soleil sur le pont, faire un BBQ ou un pique-nique à bord, face à la mer. Et bien sûr, tout cela en musique, emblème « Rumba » oblige ! « Chez Bateau Rumba, nous faisons de vos envies d’évasion en mer une réalité ! ».

Coques et ponts blancs immaculés, larges banquettes propices à la relaxation, intérieur en bois couleur acajou, décoration élégante et chaleureuse… dès le pied posé sur l’un des bateaux Rumba, la magie « escapade maritime » opère ! Les yachts sont équipés pour offrir un confort optimal, une ambiance décontractée au luxe discret. « En Floride, nous avons deux bateaux (17 et 25 mètres) pouvant embarquer jusqu’à 13 personnes, et comptant plusieurs cabines (5 à 6 couchages). ils accueillent tous types d’évènements privés, fêtes en famille ou entre amis, enterrements vie de jeune fille/garçon, anniversaires, célébrations de diplômes, fiançailles ou croisières romantiques, pour les particuliers et les entreprises, mais nous faisons aussi des croisières à thèmes en groupe. Nous pouvons naviguer quelques heures (2, 4, 5, 6h), une journée entière voire plusieurs jours, si vous souhaitez vous balader à Bimini aux Bahamas ou à Key West ».

Dans le cadre d’une croisière privée par exemple, vous disposez des espaces extérieurs et intérieurs climatisés (salon, sanitaires, douche), des équipements loisirs (tapis flottants, jouets gonflables, plongée tuba, etc.). Côté restauration, vous pouvez apporter votre panier repas (cuisine et glacières à disposition), ou demander à l’équipage de prévoir collation, cocktail ou dîner. « Que ce soit une location privée ou en groupe, une fois à bord, vous n’avez qu’à vous détendre et déconnecter de votre routine. On s’occupe de tout pour que votre escapade soit inoubliable. »

Expert dans les domaines du tourisme et du yachting depuis plus de vingt ans, Julio Martinez gère une flotte de bateaux de tailles et styles différents en Floride et au Québec. Capitaine Martinez met un point d’honneur à proposer des croisières « clé en main » avec une ambiance chaleureuse et festive. « Quelle que soit votre envie, contactez-moi, et nous organiserons votre croisière. Tentez l’expérience avec Bateau Rumba, vous verrez c’est magique ! »