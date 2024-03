Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Avril 2024

Une expo de peinture à Miami ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Une fête à Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois d’avril 2024 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi pour mars 2024 nos articles sur ces événements majeurs :

– Miami Film Festival

Jusqu’au 14 avril :

Expo Alejandro Sánchez

Some Economies. Wandering Horizon : Matérialisation du consumérisme moderne par l’artiste, et le conflit entre la critique et l’optimisme, l’apparence des dynamismes de marché mais aussi l’impact social des systèmes économiques

Galería La Cometa.

1015 NW 23rd St Miami

www.galerialacometa.com/ artists/alejandro-sanchez-en

Jusqu’au 14 avril :

Caroline, or Change

La comédie musicale combine blues, gospel et mélodies juives traditionnelles pour raconter l’histoire de Caroline Thibodeaux, une femme noire travaillant comme femme de chambre pour une famille juive en 1963 en Louisiane.

ACTORS’ PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE

280 Miracle Mile – Coral Gables, FL 33134

www.actorsplayhouse. org/mainstage/

Jusqu’au 28 avril :

Iconic Images from the Collection of Peter Fetterman

« Le pouvoir de la photographie » : une sélection d’images emblématiques compilées par le collectionneur et galeriste pionnier Peter Fetterman, qui présente une sélection soigneusement organisée de plus de 70 estampes originales.

Naples Art Institute

585 Park St – Naples, FL 34102

Jusqu’au 24 avril :

New Music Miami ISCM Festival

C’est de la musique classique, c’est gratuit sur réservation (entre janvier et avril) et en avril il y aura :

– Le 3 avril : Pianiste Vicki Ray

– 24 avril : Amernet String Quartet & Pulitzer Prize-winning composer Raven Chacon

THE WOLFSONIAN – FIU

1001 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/events/

Jusqu’au 26 mai :

Expo : What’s on the Menu



Et oui, les menus peuvent eux aussi abriter de l’art ! Explorez le monde imprimé de la promotion des restaurants et des boîtes de nuit à partir des années 1920 avec What’s the Menu, une exposition qui explore l’intersection du design graphique moderne et de la culture culinaire !

THE WOLFSONIAN – FIU

1001 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2024/02/whats-on-the-menu.html

En avril :

SoundScape Cinema Series

Quatre projections gratuites de films en avril sur le mur du New World Center :

– April 3: Dead Poets Society

– April 10: Aquaman and the Lost Kingdom - April 17: The Color Purple - April 24: Jules

New World Center – 500 17th Street

Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org/soundscape-cinema-series/

Jusqu’au 26 octobre :

Ascension : Allura Cabaret

Le cabaret contemporain de Faena accueille ce nouveau spectacle pour les 18+ seulement au :

FAENA THEATER

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/ascension-allura- cabaret

Le second samedi du mois :

Washington Avenue Live Music Series

Rejoignez Washington Avenue BID tous les deuxièmes samedis du mois pour de la musique live et des libations sur un tronçon de 1,5 mile de Washington Avenue, entre la 5e à la 17e rue. L’événement aura lieu dans 12 endroits le long de Washington Avenue, chacun proposant une saveur différente de musique live et de libations. Billets à partir de 25$

Washington Avenue from 5th to 17th Street

Miami Beach, FL 33139

www.eventbrite.com/e/ washington-avenue-live-music- series-free-get-on-the-list- tickets-676206922107

Du 14 mars au 7 avril :

The Youth Fair

Grande « foire de la jeunesse » avec de multiples attractions et amusements pour les petits comme pour les grands !

TAMIAMI PARK

Fair Expo Center

10901 Coral Way – Miami, FL 33165

www.fairexpo.com

Du 14 mars au 7 avril :

Cabaret

La célèbre comédie musicale qui se déroule dans le Berlin des années 1920 revient sur la scène du :

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/theater-up- close/cabaret/

Du 2 au 14 avril :

Miami Beach Pride

Deux semaines de célébrations LGBTQ+, avec le concours de Miss le 2 avril, le grand festival les 13 et 14 avril, dont la parade du 14 avril. Ca se passe dans différents endroits de :

Miami Beach

www.miamibeachpride. com

Du 3 au 6 avril :

Longines Global Champions Tour Miami

Observez les meilleurs chevaux et cavaliers du monde s’affronter sur le sable de South Beach lors du Longines Global Champions Tour (LGCT), la première série mondiale de saut d’obstacles. La prestigieuse tournée revient à Miami Beach, réunissant les meilleures équipes de saut d’obstacles équestres du monde entier pour 4 jours de compétitions.

Collins Park – Entre les 21st et 22nd Street – Miami Beach, FL 33139

www.gcglobalchampions. com/en-us/tickets/2024- tickets/pre-register-miami- 2024

Le 1er et 3e vendredi de chaque mois :

Food in motion at Esplanade Park

Des food trucks et de la « street food » avec pique-nique en plein air dans un des plus beaux endroits de Fort Lauderdale (entrée gratuite) :

Esplanade Park 400 SW 2ND STREET FORT LAUDERDALE, FL 33301

www.facebook.com/ FlaglerFoodInMotion/

Les 4, 5 et 7 avril :

Boca Bacchanal

Revoici la très attendue célébration de la cuisine et du vin !

Ca se passe à Boca Raton.

www.bocahistory.org/ boca-bacchanal

Le 5 avril :

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone en concert



Le film… mais avec la musique interprétée par le South Florida Symphony Orchestra

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts 201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312 www.browardcenter.org/ events/detail/harry-potter- and-the-sorcerers-stone-in- concert

Les 5 et 7 avril :

Mozart’s Great Mass in C Minor

Et cette messe sera jouée par la Master Chorale of South Florida le :

– 5 avril à Fort Lauderdale (Coral Ridge Presbyterian Church)

– 7 avril à Boca Raton (St. Gregory’s Episcopal Church)

www.masterchoraleofsouthflorida. charityproud.org/ EventRegistration/Index/13233

Les 6 et 7 avril :

15th Annual International Orchid & Garden Festival

Et celui dont il s’agit se déroule dans le cadre magnifique de la :

Bonnet House Museum & Gardens

900 North Birch Road, Fort Lauderdale

www.bonnethouse.org/ event/international-orchid- garden-festival/

Les 6 et 7 avril :

Disney On Ice : Frozen & Encanto

Entrez dans les aventures magiques de Disney avec un patinage sur glace éblouissant qu vous transporte à Arendelle pour faire partie de l’aventure d’Anna à la recherche d’Elsa, dont les pouvoirs glacés ont déclenché un hiver éternel !

Amerant Bank Arena

1 PANTHER PKWY – SUNRISE, FL

www.disneyonice.com/ frozen-and-encanto/

Du 6 avril au 8 sept :

Andy Warhol: Portfolios

Des toiles provenant de la collection Bank of America seront visibles au :

The Baker Museum, Artis-Naples

5833 Pelican Bay Blvd – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org

Du 9 au 21 avril :

Mrs. Doubtfire The Musical

Mme Doubtfire raconte l’histoire hystérique et sincère d’un acteur au chômage qui fera tout pour ses enfants.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 3331

www.browardcenter.org/ events/detail/mrs-doubtfire- 2024

Du 11 au 13 avril :

ON YOUR FEET!

Une comédie musicale originale exaltante basée sur la vie extraordinaire du couple Emilio et Gloria Estefan, 26 fois lauréats des Grammy Awards.

Hard Rock Live At The Seminole Hard Rock Hotel & Casino

1 SEMINOLE WAY – DAVIE, FL 33314

www.seminolehardrockhollywood. com/events/on-your-feet

Du 12 au 14 avril :

Delray affair

Les artistes et artisans seront environ 400 pour cette 62e édition !

www.delrayaffair.com

Le 13 avril :

Evening on Antique Row

29e édition de cette sympathique « street party » qui se déroule dans le quartier des antiquaires de West Palm de 18h à 21h. Il faut être 21+ !

South Dixie Highway, West Palm Beach, FL 33405

Le 13 avril :

Seven Mile Bridge Run



C’est la 43e édition de ce grand classique : une course qui se déroule sur le plus beau des ponts de Floride (au départ de l’île de Marathon) !

www.7mbrun.com

Du 15 au 21 avril :

The Lehman Trilogy

Soyez témoin de la saga de l’ascension et de la chute d’un empire alors que GableStage présente son interprétation de La trilogie Lehman : le parcours des Lehman Brothers, retraçant leurs origines en 1844 jusqu’à leur effondrement dramatique en 2008, déclenchant une crise financière mondiale. Présentée en trois parties et mettant en vedette un trio d’acteurs, La trilogie Lehman est l’histoire par excellence du capitalisme occidental, rendue à travers le prisme d’une seule famille d’immigrés.

GABLESTAGE AT THE BILTMORE

1200 Anastasia Ave. – Coral Gables, FL 33134

www.gablestage.org/ the-lehman-trilogy/

Le 17 avril :

Derek Hough Symphony of Dance

Une toute nouvelle chorégraphie énergique, une production scénique époustouflante, une polyvalence étonnante et, comme toujours, la présence scénique magnétique de Hough. Les fans voyageront à travers une véritable fusion de danse et de musique, alors que Hough explore des styles allant du bal aux claquettes en passant par la salsa et le hip-hop et tout le reste.

Hard Rock Live

1 SEMINOLE WAY – FORT LAUDERDALE, FL 33314

www. seminolehardrockhollywood.com/ events/derek-hough

Le 19 avril :

Las Olas Wine and Food Festival

Comme son nom l’indique… et ce sera la 28e édition de ce grand festival sur la plus célèbre avenue de Fort Lauderdale ! C’est 160$ pour avoir accès à tout (et surtout à toutes les cuisines) !

www.lasolaswff.com

Du 19 au 28 avril :

42th Conch Republic Days

En 1982 les Keys ont fait une sécession symbolique des Etats-Unis et se sont érigés en « nation » excentrique : c’est ce qui est célébré ici avec moultes activités !

www.conchrepublic.com.

A chaque pleine lune :

Full Moon Drum Circle

Evénement communautaire gratuit, ouvert à tous les âges, qui se déroule sur la plage de Miami Beach, près du poste de secours sur la 80e et Collins. Les festivités commencent à 15h33 avec un cours de yoga qui se transforme en une séance de « guérison sonore apaisante », culminant avec le cercle de tambours à 18h00. Pour ceux qui souhaitent participer à la séance de yoga, il faut apporter un tapis de yoga. Pour améliorer votre confort et embrasser l’esprit du cercle de tambours, les participants sont encouragés à apporter des couvertures supplémentaires, des rafraîchissements, des instruments de musique, des lumières LED ou des accessoires.

80th Lifeguard Stand

7901 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33141

www.eventbrite.com/e/ worm-moon-full-moon-drum- circle-miami-80th-lifeguard- stand-32524-tickets- 851366097917

Le 20 avril :

Iron Goddess motorcycle show

Des motos qui sont la propriété de motardes !

NSU – 3100 RAY FERRERO JR. – FORT LAUDERDALE, FL 33314

www. irongoddessmotorcycleshow.com

Du 23 au 28 avril :

Seraphic Fire : Mid-Century Modern

C’est le thème du mois pour Seraphic Fire : le fameux ensemble baroque de Miami jouera le :

– 23 avril (19h) : Naples.

– 26 avril (20h) : Coral Gables

– 27 avril (19h30) : Ft Lauderdale.

– 28 avril (16h) : Boca Raton

www.seraphicfire.org

Le 25 avril :

Painting Outside of the Box

Le 4e jeudi de chaque mois de 19h à 21h : Un atelier de peinture organisé par le sympathique :

Bailey Contemporary Art Center

41 NE 1st St, Pompano Beach, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/paint-and-sip- workshop

Du 26 au 28 avril :

7-Mile Offshore Grand Prix

Ce sera la deuxième édition de cette course Race World Offshore qui se déroule à Marathon.

www.raceworldoffshore.com.

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Du 5 au 7 avril :

PALM BEACH OPERA PRESENTS NORMA

Du 10 au 21 avril :

HAMILTON

Le 25 avril :

IGNAT SOLZHENITSYN, PIANO

Du 26 au 28 avril :

SHREK THE MUSICAL

Les 29 et 30 avril :

SHEN YUN 2024 – CHINA BEFORE COMMUNISM

PUBLICITE :