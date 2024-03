Trump remporte la primaire républicaine, après que Nikki Haley ait suspendu sa campagne

L’obstination de Nikki Haley était intéressante, mais assez contre-productive pour elle : suite à une défaite cinglante le 5 mars durant le « Super Tuesday » la dernière opposante à Donald Trump lors cette primaire républicaine vient de « suspendre sa campagne ». La formulation est la même que pour Ron DeSantis : ils arrêtent, mais restent dans un cadre juridique qui pourrait leur permettre d’être de nouveau candidat si quelque chose arrivait à Trump (il est en prise avec plusieurs procédures judiciaires, mais plus les semaines passent et moins elles semblent pouvoir avoir un impact négatif sur la campagne de Trump). Ainsi, il remporte de nouveau et haut la main les Primaires. Il aura eu des adversaires rudes, comme Haley, DeSantis ou Christie, et la question de la personnalité du candidat à la Présidentielle aura été très bien débattue devant les Américains. Les propositions politiques, elles, sont devenues très rares aussi bien chez les Républicains que chez les Démocrates.

La domination de Trump auprès des électeurs du Parti Républicain était une évidence, mais en démocratie elle reste à confirmer. C’est fait. On peut ainsi distinguer une partie plutôt nationaliste dans le parti, avec Trump (le fameux « MAGA » (1)), et une partie plus centriste qui s’est regroupée autour de Nikki Haley, mais qui est si faible qu’on a du mal a penser qu’elle pourrait rattraper son retard dans quatre ans.

En tout cas, pour cette fois, une majorité d’Américains souhaitaient éviter un duel Biden-Trump… et ils vont avoir un duel Biden-Trump !

HALEY EST-ELLE UNE COMETE ?

Partie de très bas dans les sondages, Nikky Haley s’est affirmée comme une personnalité perspicace qui aurait pu devenir un cadre politique de premier plan. En un mois elle est passée du statut de possible vice-présidente de Trump, à une opposante acharnée de son ex-mentor. Il l’a largement battue dans son propre Etat de Caroline-du-Sud. Son avenir politique dépend aujourd’hui du « bon vouloir » de Trump.

TRUMP EN GRANDE FORME

Ainsi on connaît le nom des deux gagnants des Primaires, puisque la victoire de Joe Biden dans son parti est tout autant fatale que celle de Trump.

Pour dire un mot de l’élection présidentielle américaine en elle même, si l’élection avait lieu demain, il serait possible d’affirmer sur la seule base des sondages, que Joe Biden ne pourrait pas battre Donald Trump. En effet, Trump a une avance trop importante dans les Etats clés qui sont déterminants pour avoir un nombre majoritaire de délégués. Mais… l’élection n’est pas demain, elle est le 5 novembre !

Dernière info sur la Présidentielle : Ce mardi, Michelle Obama a coupé court aux rumeurs et fait déclarer par son bureau qu’elle ne serait pas candidate si Joe Biden jetait l’éponge (c’est peut-être une manière de faire rentrer l’idée dans l’opinion publique !!).

– 1 – Make America Great Again.

