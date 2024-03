Natbank a inauguré la première banque francophone à Naples, Floride : voici nos photos !

C’est un grand événement pour les francophones de Floride (les particuliers comme les entreprises) : il y a désormais une banque où on parle français dans le sud-ouest : à Naples ! Elle a été inaugurée le 7 mars 2024 sur la 5th Avenue, la plus célèbre de Naples, à quelques dizaines de mètres de la belle plage du centre ville, sur le Golfe du Mexique.

Cette succursale est la 4e pour Natbank (les trois autres étant sur les comtés de Broward et Palm Beach). Natbank est la version américaine de la Banque Nationale du Canada. Un très grand nombre d’employés et amis s’étaient regroupés autour de la présidente, Martine Boulay, afin de couper le ruban, ce qu’elle a fait non sans une réelle émotion : c’était un grand projet, qui a pris du temps et de l’énergie à aboutir. D’ailleurs Rosaline Cyr, présidente de Natbank jusqu’en 2010, était également présente et elle avait à l’époque initié les études pour un projet sur la côte ouest.

Karen François (vice-présidente aux opérations et projets) a été saluée pour son implication sur ce projet à Naples. Le vice-président délégué au développement des affaires pour la côte ouest est Kevin Depocas Dumas. La directrice de succursale de Naples est Marie-Josée Morgan.

A noter aussi la présence à cette inauguration de Daniel Dion (vice-président) (à droite sur la photo ci-dessus) qui célébrait le même jour ses 19 années à Natbank (et 35 en tout à la Banque Nationale !).

Impossible de mentionner tous les noms, mais il y avait des Canadiens et des Français de Naples présents, autour d’un buffet concocté par les équipes d’Alain (du restaurant The French, qui est juste à côté) : une aventure francophone est en train de naître dans la région de Naples !

Vous trouverez chaque mois le Courrier des Amériques à Natbank Naples (mais aussi au restaurant The French).