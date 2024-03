Conférence à Miami : le calcul d’une retraite franco-américaine

Le lundi 11 mars 2024, à 6pm EST, rejoignez-nous au Wolfson Auditorium – Room 1261 pour une

conférence dédiée au calcul de la retraite franco-américaine avec l’UFE, durant lequel nous aborderons les

sujets suivants:

Règles de calculs des retraites françaises et américaines

Réforme des retraites en France : quel impact sur une carrière internationale ?

Intérêt de la convention de sécurité sociale

Les stratégies patrimoniales de retraite aux États-Unis

INTERVENANTS:

🎙 Adrien Eyraud, Partner – VP Business Development USAFrance Financials

🎙 Philippe Plantadi, expert en protection sociale et retraite pour les expatriés – Novelvy Retraite

🎙 Olivier Sureau, co-fondateur de JADE FIDUCIAL, société de comptabilité et fiscalité pour les

entreprises et particuliers français et américains basés notamment aux États-Unis.

Inscrivez-vous via le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfudAcCyhBuWDxW9_dxeYM14RfX1s6if3gxu5AHIjyUzox38A/viewform?pli=1

LIEU :

Wolfson Auditorium – Room 1261

Miami Dade College – Wolfson Campus

300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33132

Ce séminaire est organisé à des fins d’information uniquement. Les conférenciers invités et leurs

entreprises ne sont pas affiliés à PAS, Guardian, ou USA France Financial et les opinions exprimées sont

les leurs. Les futures communications écrites pourront être rédigées en anglais uniquement. 2024-170555

PUBLICITES :