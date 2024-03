Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois d’Avril 2024 aux Etats-Unis.

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Avril 2024 aux Etats-Unis.

DISNEY+

Pas de nouveauté annoncée à cette date.

APPLE TV+

Le 3 avril :

Loot (Saison 2)

« Loot » revient pour la saison 2 un an après que Molly Wells (Rudolph) ait réglé son divorce très public avec le milliardaire technologique John Novak (Adam Scott), et nous la trouvons épanouie dans son rôle de chef de son organisation philanthropique, la Wells Foundation. Concentrée principalement sur son travail caritatif, Molly a renoncé à toute nouvelle relation avec des hommes.

Le 5 avril :

Sugar (saison 1)

Une nouvelle série dramatique de huit épisodes mettant en vedette Colin Farrell. La série est une version contemporaine et unique de l’un des genres les plus populaires et les plus importants de l’histoire de la littérature, du cinéma et de la télévision : le récit de détective privé !

Le 5 avril :

Girls State

Ce documentaire suit 500 adolescentes de tout le Missouri alors qu’elles se rassemblent pour une immersion d’une semaine dans un laboratoire élaboré de démocratie. Ils construisent un gouvernement à partir de zéro, font campagne pour les élections et forment une Cour suprême pour examiner les questions les plus controversées du moment. Le contexte de « Girls State » est un pays plongé dans une crise démocratique, avec un discours civil et une politique électorale de plus en plus fragiles en raison d’une polarisation politique extrême.

Le 12 avril :

Franklin (saison 1)

« Franklin », est une nouvelle série limitée mettant en vedette et produite par Michael Douglas,

basée sur le livre de Stacy Schiff (lauréate du prix Pulitzer) : « Une grande improvisation : Franklin, la France et la naissance de l’Amérique », qui explore l’histoire passionnante du plus grand pari de la carrière de Benjamin Franklin. En décembre 1776, Franklin est mondialement connu pour ses expériences électriques, mais sa passion et sa puissance sont mises à l’épreuve lorsque — alors que le sort de l’indépendance américaine est en jeu — il se lance dans une mission secrète en France.

Le 24 avril :

The Big Door Prize (saison 2)

« The Big Door Prize », suit les habitants de Deerfield alors que la machine Morpho les prépare pour la mystérieuse « prochaine étape ». À mesure que les potentiels de chacun sont échangés contre des visions, de nouvelles relations se forment et de nouvelles questions sont posées.

AMAZON PRIME

Le 11 avril :

Fallout (saison 1)

Basé sur l’une des plus grandes séries de jeux vidéo de tous les temps, Fallout est l’histoire des nantis et des démunis dans un monde où il n’y a presque plus rien à avoir. 200 ans après l’apocalypse, les gentils habitants des abris antiatomiques de luxe sont obligés de retourner dans le paysage infernal irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux.

Le 4 avril :

Música (film)

Rudy Mancuso, un jeune artiste de rue charismatique mais sans orientation, originaire du quartier Ironbound de Newark, a une vision unique du monde. Grâce à une maladie rare appelée synesthésie, il ressent les bruits quotidiens – des klaxons de voiture aux gouttelettes d’eau en passant par les claquements de portes – comme une série de rythmes complexes. Il a du mal à garder la musique à distance dans sa tête, mais ce n’est pas si facile à réaliser.

Le 5 avril :

How To Date Billy Walsh (film)

Les adolescents Amelia et Archie sont les meilleurs amis depuis l’enfance. Archie a toujours été là pour mener les batailles d’Amelia et rire de ses blagues tout en gardant secret son amour de toujours pour elle. Juste au moment où il trouve le courage de déclarer ses sentiments, Amelia tombe éperdument amoureuse de Billy Walsh.

NETFLIX

Le 3 avril :

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer

Une vague de crimes meurtriers en 2012 à Berlin a provoqué une onde de choc dans toute la ville alors qu’un meurtrier connu uniquement sous le nom de « Coma Killer » était toujours en liberté.

Le 4 avril :

The Tearsmith (film)

Basée sur le livre du même nom d’Erin Doom, cette adaptation italienne est centrée sur Nica et Rigel, deux orphelins adoptés en même temps et qui luttent pour s’adapter à leur nouvelle vie.

Le 4 avril :

Ninjago: Dragons Rising (saison 2)

Le franchise Ninjago reste l’une des créations les plus populaires de Lego !

Le 4 avril :

Ripley (série limitée)

Andrew Scott, l’un des meilleurs acteurs britanniques, réalisera sûrement une performance exceptionnelle dans l’adaptation par Netflix de l’histoire du Talentueux Mr. Ripley. Dans le New York des années 1960, Ripley, un escroc, est embauché par un homme riche pour ramener son fils capricieux d’Italie, pour ensuite tomber dans un monde de tromperie, de fraude et de meurtre.

Le 5 avril :

Parasyte: The Grey (saison 1)

Yeon Sang-Ho, le créateur de Train to Busan, dirige l’adaptation sud-coréenne du manga et anime japonais bien-aimé.

Le 5 avril :

Scoop (film)

Basé sur des événements réels : Gillian Anderson incarne la journaliste chevronnée Emily Maitlis et se concentre sur les événements en coulisses qui ont conduit à son entretien avec le prince Andrew, dont la tentative de répondre aux allégations concernant sa relation avec Jeffrey Epstein se poursuivra en infamie.

Le 10 avril :

Anthracite (série limitée)

La série française se déroule dans les Alpes françaises, où trente ans après qu’une secte ait fait la une des journaux dans un petit village en raison d’un suicide de masse, un jeune délinquant est accusé de meurtre, et est aidé par l’excentrique Ida, qui recherche son père disparu.

Le 11 avril :

Midsummer Night (série limitée)

Cette série norvégienne est centrée sur Cariana, qui, après avoir réuni sa famille pour célébrer la Saint-Jean, révèle à ses amis et à ses proches un grand secret aux conséquences imprévues.

Le 11 avril :

Heartbreak High (saison 2)

Ce drame lycéen réinventé a connu des débuts triomphants en 2022 : Amerie est une paria sociale qui doit maintenant reconstruire sa réputation à partir de zéro.

Le 12 avril :

Love, Divided (film)

Valentina, une jeune pianiste, emménage avec le développeur de jeux vidéo David, qui aime le silence, et tout ce qui les sépare n’est qu’un mince mur.

Le 12 avril :

Stolen (film)

Ce drame suédois se concentre sur le sort du peuple sami, où une jeune femme s’efforce de défendre son héritage indigène contre un monde xénophobe croissant.

Le 12 avril :

Woody Woodpecker Goes to Camp (film)

Woody Woodpecker est l’un des animaux de dessins animés les plus emblématiques de l’histoire. Même si sa popularité n’a pas atteint les mêmes sommets qu’au XXe siècle, il existe une volonté de le faire connaître à de nouveaux publics !

Le 18 avril :

The Upshaws (5e partie)

Netflix a eu du mal à trouver le succès avec les sitcoms, mais The Upshaws continue de bien performer auprès des abonnés.

Le 19 avril :

Rebel Moon – Part Two: The Scargiver (film)

Aimé ou détesté, revoici Rebel Moon. Ce n’est peut-être pas la fin puisque Zack Snyder travaille ouvertement sur le scénario d’un troisième film, et potentiellement encore plus à suivre.

Le 25 avril :

City Hunter (film)

Adapté du manga du même nom de Tsukasa Hojo, City Hunters met en vedette Ryohei Suzuki dans le rôle de Ryo Saeba, un détective privé armé d’armes à feu et poursuivant des femmes qui, après la mort de son partenaire, prend leur petite sœur sous son aile.

Le 26 avril :

The Asunta Case (série limitée)

Le drame policier espagnol est centré sur le meurtre d’Asunta Basterra, une jeune chinoise adoptée de 12 ans qui a été retrouvée morte à l’extérieur de son domicile familial, donnant lieu à l’une des enquêtes criminelles les plus choquantes d’Espagne.

