Les strip-teaseuses de 18 ans ont le droit de tirer sur les ours (et les autres nouvelles lois importantes votées en Floride en 2024) !!!

La législature vient de se terminer, avec un florilège de nouvelles lois ! L’ambiance générale de la session fur, comme d’habitude, d’inspiration assez conservatrice. Chacun pourra en juger en voyant les thématiques des lois. Il faut encore que le gouverneur les signent pour qu’elles soient appliquées, mais c’est généralement ce qui se passe.

– Comme nous l’avons déjà écrit, si le gouverneur signe cette loi, il sera interdit de stagner sur la voie de gauche des autoroutes où la limite est de 65MPH.

– Le gouverneur a signé le versement dans le domaine public des documents de l’affaire Epstein (viol de mineures par Jeffrey Epstein et peut-être des complices).

– Des jeux pour l’environnement ! La plupart de l’argent que l’Etat taxe sur les jeux dans les casinos Seminole va être consacré à la protection de l’environnement.

– En revanche les différents projets pour la création d’un casino à Miami Beach n’ont pas été votés.

– La State Road A1A va être renommée « Jimmy Buffett Memorial Highway », du nom du chanteur récemment décédé, sur toute la côte Est, de Key West jusqu’à la frontière de Géorgie.

– Si le gouverneur signe cette loi, alors à partir du 1er juillet il ne sera plus légal de lâcher plus de 10 ballons vers le ciel en moins 24 heures, afin de protéger la vie marine (et oui, les ballons retombent). C’est 150$ d’amende pour les contrevenants… la loi stipulant qu’elle ne s’applique pas aux personnes âgées de moins de 6 ans !

– Il n’est plus légal en Floride d’approcher à moins de 7,6 mètres d’un « first responder » : un policier, pompier ou secouriste répondant à un appel. Si vous êtes plus proches et que vous n’obtempérez pas à l’ordre de reculer, vous pourrez être arrêté et condamnée.

– Il est désormais légal de tuer un ours s’il présente une menace réel pour vous, votre maison ou vos animaux domestiques.

– Les villes et les comtés ne peuvent plus autoriser les sans-domiciles à camper ou dormis sur des propriétés publiques. Ils doivent en revanche aiguiller les sans-domiciles vers des structures publiques spécialisées.

– L’histoire du communisme sera enseignée dans les classes des jeunes élèves.

– Pornographie : en cas de signature (probable) par le gouverneur, les -16 ans de Floride seront interdits de sites internet pornographiques, exceptés les 14 et 15 ans qui auraient l’accord de leurs parents. Les sites pornographiques devront aussi contrôler l’âge des internautes.

– La loi pour protéger les monuments (confédérés) n’est pas passée.

– Celle sur l’âge légal pour acheter une arme non plus : c’est toujours 21 ans.

– En revanche chacun sera intéressé de savoir que, désormais, on peut être stripteaser (ou « euse ») à partir de 18 ans (auparavant c’était 21).

– Une autre loi très précise autorise les ados de 16 et 17 ans a travailler dans des entreprises de toitures mais uniquement si les toits sont à 6 pieds max de hauteur (donc pour aller plus haut il faut monter sur les barres de striptease !).

– 3,7 millions de dollars vont être consacrés à acheter les terres autour de la (magnifique) Wakulla Springs (près de Tallahassee).

– Les employés de l’Etat vont avoir pour la troisième année consécutive une augmentation salariale.

– Les survivants de la terrible Dozier School for Boys (où il y a eu des meurtres et viols) vont toucher une compensation de l’Etat.

– La législature n’a pas réussi à interdire par les pouvoirs publics l’utilisation de titres et pronoms ne correspondant pas au sexe de naissance de la personne concernée. (Exemple : tu peux continuer à appeler Jean-Claude « Madame » si tu as envie) (ou plutôt si IL a envie !).

– La loi contre la culture de viande en laboratoire n’est pas passée.

– Les masseurs en Floride sont désormais obligés d’être habillés, et la loi (toujours très précise) interdit que ces vêtements soient transparents.

