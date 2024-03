Une grande actualité à la FACC Miami (chambre de commerce franco-américaine) !

Voici quatre infos importantes concernant la FACC Miami :

LA FACC-MIAMI A DEMENAGE

Et quelle actualité : alors déjà la FACC Miami a changé de bureaux. Adieu les quais de Downtown… et bonjour Wynwood ! C’est plus facile d’accès, dans un endroit très sympathique : La FACC est désormais au 2509 N Miami Ave Miami, FL 33127



LE BOOSTER MIAMI – BUSINESS CENTER

Le nouveau centre d’affaires de la FACC va ouvrir ! Vous êtes de passage à Miami ? Vous avez besoin d’un bureau à Miami ? Vous avez besoin d’une salle de réunion ? La FACC met désormais à disposition une partie de ses bureaux en open space, de ses bureaux fermés et de sa salle de réunion. LeBooster est la marque qui regroupe les espaces de travail proposés par CCI France International à travers le monde. Elle regroupe les Centres d’Affaires et les Incubateurs. C’est un ensemble d’infrastructures modernes et de qualité, exploitées par CCI France International pour offrir des conditions de travail de haut niveau aux entreprises.

Le 4 avril prochain (17h-19h), le Booster Miami ouvrira ses portes pour son inauguration.

Veuillez confirmer votre présence en vous inscrivant sous ce lien https://www.faccmiami.com/events/next-events/e/event/opening-le-booster-miami.html

GALA DE LA FACC LE 16 MAI

Le (toujours très chic) dîner de gala annuel de la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Floride aura lieu le 16 mai : notez la date, on vous en dira plus très prochainement !

Gala 2022 de la Chambre de Commerce FACC Miami Gala 2019 de la FACC Miami : la chambre de commerce franco américaine.

CAPITAL DAYS – 16 ET 17 AVRIL

La French Tech Miami et la Chambre de Commerce Franco-Américaine de Floride organisent les French Tech Capital Days les 16 et 17 avril 2024 : ils mettent en relation l’écosystème des startups françaises, les talents étrangers avec des investisseurs à Miami.

L’événement accueillera une trentaine de startups prometteuses et dix startups gagnantes en phase d’expansion.

Les French Tech Capital Days mettront en lumière les startups ayant le plus haut potentiel dans les domaines social et environnemental, de l’IA, de la Deep Tech, et celles ayant les modèles les plus disruptifs. Telles que Back Market, Sorare, Qonto, Mirakl, ManoMano, VeePee, PayFit, Ledger, Vestiaire Collective, Content Square, DoctoLib, BlablaCar, Younited, …

Un jury composé d’investisseurs, d’entrepreneurs, et de professionnels dans le domaine de la technologie décernera les prix : Impact, IA, Innovation et Coup de Cœur.

L’événement sera diffusé en direct via la plateforme Melting Spot (Veuillez noter que l’événement est sur invitation seulement).

Retrouvez tous les événements sur : www.faccmiami.com

