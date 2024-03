Message important à nos lecteurs Canadiens à propos de la « Loi sur les Nouvelles en ligne »

Depuis le mois de décembre, « la Loi sur les Nouvelles en Ligne » (initialement nommée C-18) s’applique au Canada. Mais le groupe Meta (Facebook, Instagram etc…) avaient pris les devants dès le mois d’août 2023 : pour ne pas avoir à payer les médias, ils ont depuis lors invisibilisé les médias sur leurs réseaux au Canada. Ce qui veut dire que toutes les personnes présentes au Canada : ne peuvent plus poster des articles, vidéos etc… éditées par des médias. Dans les autres pays c’est toujours possible de poster des productions de médias, mais les personnes présentes au Canada ne peuvent plus voir les posts effectués à l’étranger.

La bonne nouvelle, comme le soulignait en décembre Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, c’est qu’un nombre important de Québécois ont délaissé les réseaux sociaux pour aller désormais directement à la source consulter les médias. On confirme : c’est très bien ! La mauvaise nouvelle, c’est que certains internautes, notamment des jeunes, ont été manipulés par les médias. « Manipulés », ça veut dire « être pris par la main » (mano). En effet, des jeunes et des moins jeunes « trainent » sur les réseaux sociaux et se laissent aller à regarder ce que les réseaux leurs présentent. Or ce contenu proposé n’est pas moins vulgaire à mesure que les années passent.

Force est de constater : un grand nombre de Canadiens n’a encore jamais entendu parler de cette loi. Quand vous rentrerez de Floride au printemps, vous ne verrez plus aucun média sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Ne vous laissez pas manipuler : faites comme les autres, abonnez-vous à l’infolettre de vos médias préférés, notamment celle du Courrier des Amériques. https://courrierdesameriques.com/inscription-a-linfolettre-newsletter-du-courrier/

Et vous pouvez aussi consulter vos médias préférés en direct ou en faisant des recherches dans Google.

