New-York : Le Festival des Auteurs Francophones revient en mai !

Créé en 2021 au National Arts Club et à son invitation, le Festival des Auteurs Francophones en Amérique célèbre sa 3e édition américaine et sa 5e édition internationale. Une réalisation du réseau Rencontre des Auteurs Francophones né à New York en 2020.

Sandrine Mehrez Kukurudz & Francis Dubois ont fondé ce rendez-vous unique dans ce lieu mythique qu’est le National Arts Club, réunissant plusieurs dizaines d’auteurs de 3 continents. Le Festival est la signature événementielle du réseau Rencontre des Auteurs Francophones, qui fédère, autour de ses 12 antennes

internationales et ses ambassadeurs, 350 auteurs de 50 pays. Amanda Sthers est la marraine du réseau, Marc Levy et Yasmina Khadra ses parrains. Parmi ses membres d’honneur : André Comte-Sponville, Jean-Baptiste Andréa, Alexandre Jardin, Grégoire Delacourt, Monique Proulx, Line Papin, Éric Chacour, Olivia Elkaïm.

En 2024, le Festival rayonne sur 4 jours et s’étend de Manhattan au Westchester.

Cette année, Rencontre des Auteurs Francophones multiplie les rendez-vous et dépasse les frontières de Manhattan pour se rendre aussi dans le Westchester

15 mai : Rendez-vous avec l’Organisation Internationale de la Francophonie.

16 mai : Rendez-vous à la Maison de l’Occitanie pour une soirée « De Camus à Gary »

17 mai : Fête de la littérature francophone à Mamaroneck dans le Westchester

18 mai : 3e édition du Festival des Auteurs Francophones au National Arts Club

Un programme soutenu par L‘Organisation Internationale de la Francophonie

Hommage à Romain Gary

En 2024, nous célébrerons le centenaire de la naissance de Romain Gary avec des animations et des invités locaux et étrangers. Pour compléter l’hommage, les Éditions Rencontre des Auteurs Francophones publient un recueil collaboratif international, qui sera lancé lors du Festival new yorkais et dont l’

appel à textes sera clôturé en mars 2024.

AU PROGRAME DE CES 3 JOURS

Rencontres & dédicaces avec plus de 25 auteurs de 3 continents

Lectures en musique

Interview, rencontre et discussion avec Benoît COHEN

Conférence débat de Camus à Gary, avec Mona Azzam

Lancement du livre hommage à Romain Gary

Lectures théâtrales hommage à GARY par la troupe francophone de New York

ATNY (Atelier Théâtre New York)

Cocktails et apéritifs littéraires

Benoît Cohen, invité d’honneur

Auteur, chez Flammarion cinéaste, Benoît Cohen vit à New York depuis 10 ans et a signé des livres et films à succès dont “Mohammad, ma mère et moi” adapté au cinéma cet hiver, avec Fanny Ardant. Interview, rencontre et discussion avec le public.

Un réseau + une plateforme uniques

Le réseau dispose d’une plateforme littéraire francophone internationale puissante et dont le contenu est mis à jour quotidiennement : Blog collaboratif, chaîne YouTube, émissions et interviews, Maison d’Edition américaine & collection de livres collaboratifs, événements & Festivals, rencontres virtuelles, Café littéraire, Forum des Auteurs, campagnes quotidiennes, librairie en ligne internationale…

PUBLICITE :

[the_ad_group id= »2237″]