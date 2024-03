Disparition du magazine France-Amérique, 80 ans après son lancement

Vous ne reverrez plus France-Amérique, en tout cas pas sous cette forme : le magazine créé le 20 mai 1943 a annoncé le 15 mars qu’il cessait la publication, mais précisant sur Facebook (en anglais) : France-Amérique va renaître, avec un format éditorial et une fréquence différents, ce sera annoncé au début de 2025.

Il est dommage qu’un titre de presse disparaisse, surtout en ce moment où les arrivées de Français aux Etats-Unis battent des records.

France-Amérique était né à une époque où internet n’existait pas, et où un hebdomadaire constituait ainsi un lien très utile pour échanger des infos intercontinentales. D’autant qu’en 1943, la France était occupée par l’Allemagne nazie. Le général De Gaulle avait d’ailleurs envoyé un mot de soutien publié sur la couverture du premier numéro de France-Amérique. A partir des années 1950, le journal devenait la version américaine du quotidien Figaro. Alors qu’internet arrivait, le journal devint un magazine. Il avait pris un tournant plus « libéral » avec son rachat par Guy Sorman dans les années 2010. Il prit aussi le tournant d’un journal bilingue, avec des articles de qualité, mais parlant beaucoup de la France.

Le Courrier des Amériques est dorénavant le seul média français imprimé aux Etats et toujours le seul site internet gratuit d’infos.

