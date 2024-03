Kamala Harris en visite à Parkland (Floride) le 23 mars sur les lieux de la fusillade

La vice-présidente Harris, en charge à la Maison Blanche de la prévention sur la violence par armes, vient à l’école de Parkland (comté de Broward en Floride) là où en 2018 quatorze étudiants et trois adultes sont morts sous les balles d’un ancien élève. Dix-sept autres personnes ont été blessées. Le bâtiment où le massacre avait eu lieu était conservé en l’état pour les besoins de l’enquête et du procès mais, criblé de balles, il sera détruit l’été prochain et la vice-présidente souhaitait le visiter avant. Les modalités de ce voyage n’ont pas été détaillées, mais elle devrait bien sûr évoquer les actions du gouvernement pour enrayer les massacres par arme à feu.

