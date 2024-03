Les sorties cinéma du mois d’avril 2024 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en avril 2024.

Le 2 avril :

Someone Like You

Basé sur le roman de Karen Kingsbury, auteur de best-sellers au NYTimes, « Someone Like You » est une histoire d’amour d’une beauté déchirante. Après la perte tragique de son meilleur ami, un jeune architecte en deuil se lance à la recherche de sa sœur jumelle secrète.

Un film de Tyler Russell avec Sarah Fisher, Jake Allyn, Lynn Collins.

Le 5 avril :

DogMan

Un garçon, meurtri par la vie, trouve son salut dans l’amour de ses chiens.

Un film de Luc Besson avec Caleb Landry, JonesJojo T. Gibbs, Christopher Denham.

Le 5 avril :

Monkey Man

Un jeune homme anonyme lance une campagne de vengeance contre les dirigeants corrompus qui ont assassiné sa mère, et qui continuent à victimiser systématiquement les pauvres et les impuissants.

Un film de Dev Patel avec Dev Patel, Sharlto Copley, Pitobash.

Le 5 avril :

Coup de Chance

Le lien qui unit deux jeunes gens conduit à l’infidélité conjugale et, finalement au crime.

Un film de Woody Allen avec Lou de Laâge, Niels Schneider, Anna Laik, Melvil Poupaud, Valérie Lemercier.

Le 10 avril :

It’s Only Life After All

Connu pour ses harmonies émouvantes et ses paroles socialement conscientes, le duo folk rock emblématique Indigo Girls fait l’objet de ce documentaire intime et perspicace, qui retrace leur carrière sur plusieurs décennies.

Un documentaire d’Alexandria Bombach avec Amy Ray, Emily Saliers, Winona LaDuke.

Le 11 avril :

Escape from Germany

En 1939, l’armée d’Hitler ferme les frontières et quatre-vingt-cinq missionnaires américains se trouvent en Allemagne pour servir leur église. L’évasion de ces missionnaires de l’Allemagne nazie est l’un des événements les plus dramatiques de l’histoire moderne de l’Eglise.

Un film de T.C. Christensen avec David McConnell, Whitney Palmer, Scarlett Hazen.

Le 12 avril :

Civil War

Un voyage à travers une Amérique dystopique du futur, suivant une équipe de journalistes embarqués dans l’armée dans une course contre la montre pour atteindre DC avant que des factions rebelles ne s’emparent de la Maison Blanche.

Un film d’Alex Garland avec Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny.

Le 12 avril :

Arcadian

Un père et ses deux fils adolescents luttent pour survivre dans une ferme isolée à la fin du monde.

Un film de Benjamin Brewer avec Nicolas Cage, Jaeden Martell, Maxwell Jenkins.

Le 12 avril :

Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead

Tanya voit ses projets d’été annulés lorsque sa mère s’envole pour une retraite de dernière minute, et que la baby-sitter âgée qui se présente à sa porte décède inopinément.

Un film de Wade Allain-Marcus avec Jermaine Fowler, June Squibb, Iantha Richards.

Le 12 avril :

The Long Game

En 1955, cinq jeunes caddies mexicains-américains, par amour du jeu, sont déterminés à apprendre à jouer, et créent leur propre terrain de golf au milieu du désert du sud du Texas.

Un film de Julio Quintana avec Dennis Quaid, Gillian Vigman, Jay Hernandez.

Le 17 avril :

The Hopeful

A bord d’un bateau à vapeur traversant l’océan Atlantique en 1874, le veuf John Andrews ravit les esprits agités de ses deux enfants avec une histoire de courage, d’espoir, de guerre et d’amour véritable qui commence avec la fin du monde.

Un film de Kyle Portbury avec Tommie-Amber Pirie, Gregory Wilson, Maddy Martin.

Le 19 avril :

The Ministry of Ungentlemanly Warfare

L’armée britannique recrute un petit groupe de soldats hautement qualifiés pour attaquer les forces allemandes derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un film de Guy Ritchie avec Alan Ritchson, Henry Cavill, Eiza González.

Le 19 avril :

Sasquatch Sunset

Une année dans la vie d’une famille extraordinaire. Ce film capture la vie quotidienne du « Sasquatch » avec un niveau de détail et de rigueur qui est tout simplement inoubliable.

Un film de David Zellner et Nathan Zellner avec Jesse Eisenberg, Riley Keough, Christophe Zajac-Denek.

Le 19 avril :

Not Another Church Movie

Ce film suit Taylor Pherry, qui reçoit une mission de Dieu lui-même : raconter l’histoire de sa famille et inspirer sa communauté. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le Diable a ses propres projets.

Un film de James Michael Cummings et Johnny Mack avec Mickey Rourke, Jamie Foxx, Vivica A. Fox.

Le 19 avril :

Hard Miles

Un travailleur social en milieu carcéral réunit une équipe de cyclistes adolescents et les emmène dans un périple de 1 000 miles qui va les transformer. Inspiré de la vie de Greg Townsend et de l’équipe cycliste de la Ridgeview Academy.

Un film de R.J. Daniel Hanna avec Sean Astin, Matthew Modine, Leslie David Baker.

Le 19 avril :

Wildfire: The Legend of the Cherokee Ghost Horse

Inspiré par la chanson à succès de Michael Martin Murphey, WILDFIRE raconte une histoire de rédemption et de pardon, alors qu’une jeune fille se libère d’un sombre secret grâce à l’amitié qu’elle développe avec un cheval sauvage.

Un film d’Eric Parkinson avec Anne Heche, Adrian Paul, Cara Jade Myers.

Le 26 avril :

Challengers

Tashi, ancienne prodige du tennis devenue entraîneuse, est mariée à un champion en perte de vitesse. Sa stratégie pour la rédemption de son mari prend une tournure surprenante lorsque celui-ci doit affronter son ancien meilleur ami et l’ancien petit ami de Tashi.

Un film de Luca Guadagnino avec Mike Faist, Josh O’Connor, Zendaya.

Le 26 avril :

Boy Kills World

Ce film d’action dystopique suit Boy, un sourd à l’imagination débordante. Lorsque sa famille est assassinée, il est entraîné par un mystérieux chaman à réprimer son imagination enfantine et à devenir un instrument de mort.

Un film de Moritz Mohr avec Bill Skarsgård, Famke Janssen, Jessica Rothe.

Le 26 avril :

Unsung Hero

Le film suit une mère de la famille, Helen Smallbone, qui utilise sa foi pour maintenir l’unité de la famille de neuf personnes en transformant les difficultés en aventures pour ses enfants.

Un film de Richard L. Ramsey et Joel Smallbone avec Daisy Betts, Joel Smallbone, Kirrilee Berger.

Le 26 avril :

The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Une comédie en forme de mosaïque qui suit la vie d’une femme au fil du temps dans sa relation BDSM occasionnelle à long terme, son emploi dans une entreprise de bas niveau et sa famille juive querelleuse.

Un film de Joanna Arnow avec Joanna Arnow, Scott Cohen, Babak Tafti.

