Un plan à 45M$ pour la renaissance du Marine Stadium de Miami

Le Marine Stadium est un « monument historique » de Miami, puisque de nombreux concerts magnifique y ont eu lieu sur une scène flottante (Ray Charles, The Who, Jimmy Buffet etc…) mais aussi des épreuves sportives sur l’eau, entre sa création en 1963 et sa fermeture en 1992 suite à l’ouragan Andrews.

D’autre part il est assez étrange d’avoir une telle ruine dans l’un des endroits les plus prestigieux de Miami qu’est Virginia Key, avec sa vue à couper le souffle sur la « skyline », ses plage éclatantes ; une île qui est un passage obligé pour se rendre à Key Biscayne. Un plan à 45 millions de dollars US est apparemment en cours d’acceptation par la mairie afin de rénover le bâtiment qui jusqu’à sa fermeture pouvait accueillir 6566 spectateurs. Il serait agrémenté d’une promenade, ce qui serait assez agréable à cet endroit actuellement fermé puisque le site est interdit au public.

