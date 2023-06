Fêtes, Festivals, grands événements à ne pas manquer à Miami et en Floride (2023-2024)

Voici la liste des fêtes et festivals à Miami et en Floride en 2023-2024.

Sachez aussi que :

– La liste complète des fêtes, festivals, concerts et expos est publiée chaque mois dans la rubrique agenda du Courrier des Amériques. Pour voir la rubrique, cliquez ici

(La liste sur cette page où vous vous trouvez ne contient que les festivals les plus importants).

– Vous avez aussi de grands événements gratuits qui sont organisés chaque mois de l’année dans la région de Miami/Broward/Palm-Beach. Pour les voir, cliquez ici

– Vous trouvez également beaucoup de foires d’artisans sur ces sites : www.artfestival.com / www.bucklercraftfair.com

Juin 2023

Gay Prides

A Wilton Manors (Broward)

Cocoa Beach Pirate Fest

Si vous passez près de Canaveral généralement c’est début juin : www.cocoabeachpiratefest.com

Marche des tortues

(voir le mois de mai)

Juillet 2023

Independance Day

Le 4 juillet pour la fête de l’indépendance des Etats-Unis, de gigantesques feux d’artifices sont tirés un peu partout. Ceux de Miami Beach ou de Fort Lauderdale sont très impressionnants. La liste est dans Le Courrier de Floride de Juillet.

www.courrierdesameriques.com/tag/independance-day/

Bastille Day

Avant, pendant et après le 14 juillet, les restaurants français de Floride se mettent en quatre pour organiser des fêtes pour leurs compatriotes, tout comme les associations, et ce dans toutes les villes. Tous nos articles sur les Bastille Day sont ici : www.courrierdesameriques.com/tag/bastille-day/

Août 2023

Miami Spice

Du 1er août au 30 septembre, vous pouvez profiter des meilleurs restaurants de Miami (dont de nombreux français) à petits prix… Des menus à tarif unique sont proposés : lunch/brunch à 30$ et dîner à 45$ (hors boissons).

www.miamiandbeaches.com/offers/temptations/miami-spice-months

Septembre 2023

Founder’s Day de Saint Augustine

C’est une reconstitution du débarquement espagnol de 1865, qui se déroule toujours autour du 8 septembre date à laquelle la plus vieille ville des Etats-Unis fut fondée ! Cette année ce sera le 9 septembre. www.visitstaugustine.com

Octobre 2023

French Weeks Miami

Le festival français organisé par la FACC est prévu du 2 au 7 octobre.

www.faccmiami.com/french-weeks.html

Oktoberfests

Comme dans tous les Etats américains, la bière coule à flots comme à Munich avec une ambiance germanique assurée pour ces fêtes d’octobre.

www.courrierdesameriques.com/tag/oktoberfest/

Home Design and Remodeling Show

Du 20 au 22 octobre : Home Design ans Remodeling Show à Miami. Salon de la décoration et du design. www.homeshows.net

Lancement de la saison du Stone Crab

Le Florida Stone Crab (crabe de Floride) peut se pêcher à partir du 15 octobre (jusqu’au 15 mai) : l’occasion de festivals pour le célébrer !

www.courrierdesameriques.com/la-saison-du-florida-stone-crab-crabe-de-floride-entre-octobre-et-mai/

Halloween

Un must partout aux Etats-Unis en ce mois d’octobre, avec notamment les décorations de maisons, mais aussi des « manoirs hantés » qui ouvrent durant un mois juste pour vous donner votre dose de frissons !

A Orlando, les parcs Disney et Universal font le maximum, Disney dans un esprit familial et Universal avec plus d’une dizaine d’effrayantes maisons hantées. A Tampa, Miami et ailleurs il y a de grandes fêtes. Toute la liste sur notre article le plus récent dans cette catégorie.

www.courrierdesameriques.com/tag/halloween/

Vous pouvez également emmener vos enfants choisir (et acheter) leurs citrouilles dans des champs dédiés à cela, souvent à la tombée de la nuit dans une ambiance de circonstance. Tapez simplement dans Google le nom de votre ville et « pumpkin patch ».

Fantasy Fest

C’est la plus grande fête sur l’île de Key West ! Pendant 10 jours, les rues de la ville deviennent sauvages et excentriques, avec des parades aux accoutrements des plus exubérants. Cette année, l’évènement se déroule du 20 au 29 octobre.

www.courrierdesameriques.com/tag/fantasy-fest/

Fort Lauderdale Boat Show

Du 25 au 29 octobre, l’un des plus grands salons du bateau du monde se déroule à Fort Lauderdale, l’occasion de pouvoir admirer (ou acquérir) les dernières merveilles !

Notre article sur le Boat Show

Novembre 2023

Day of the Dead Parade

Ce n’est pas encore un « grand événement », mais en tout cas c’est un très bel événement (gratuit) qui grandit d’année en année et est assez singulier en sud Floride : début novembre (vérifiez la date) les squelettes sont de sortie sur les quais de la New River à Fort Lauderdale !

www.dayofthedeadflorida.com

Harvest Festival

Fête familiale et campagnarde qui se déroule à Miami les 18 et 19 novembre. www.harvestinmiami.com/

Apalachicola Seafood

Ce festival autour des produits de la mer se déroule généralement début novembre à l’embouchure de la rivière Apalachicola, sous les chênes ombragés du Battery Park. Il propose des dégustations de fruits de mer, des expositions d’artisanat, des événements liés aux fruits de mer, des divertissements musicaux. www.floridaseafoodfestival.com

France Cinéma Floride

Les principaux et nouveaux films français sortis sur les écrans dans le courant de l’année sont projetés à Miami (et parfois dans d’autres villes) durant ce festival. Ces projections comprennent souvent plusieurs films francophones non-français. Et c’est toujours un événement ! Vérifiez car le festival ne s’est pas déroulé depuis la Covid, mais on espère qu’il va revenir ! www.francecinemafloride.com

Little Italy

Festival italien qui se déroule à Jupiter début novembre et qui propose des dégustations de cuisine italienne, des expositions et de la musique.

www.feastoflittleitaly.com

Camelot Days

Cet événement vous ramène au moyen âge ! situé à proximité de la I-95 et de Sheridan à Hollywood (Floride), Camelot Days vous permet de revivre la magie du passé à travers des dégustations gastronomiques, des tournois, de la musique, des exposions artisanales et diverses animations. Camelot Days se déroule durant trois weekends de novembre (vérifiez pour les dates). www.camelotdays.com

Miami Book Fair International

La plus grande foire du livre de Floride se déroule du 12 au 19 novembre dans le centre de Miami, avec la présence de très nombreux écrivains. La partie avec les stands dans la rue est un événement très populaire dans Downtown Miami.

www.courrierdesameriques.com/tag/miami-book-fair/

American Sand Sculpting Championship

Une tradition à Fort Myers Beach qui attire chaque année des milliers de visiteurs venant admirer ce championnat de sculptures sur sable. Malheureusement ce village a été rasé par l’ouragan Ian en 2022, mais le site du concours de sable assure qu’ils seront bien au rendez-vous cette année !

www.courrierdesameriques.com/tag/sculpture-sur-sable/

Décembre 2023

Miami Art Week

La plus grande foire d’art contemporain du monde se déroule chaque année à Miami et Miami Beach la première semaine de décembre. Elle draine des foules d’artistes et de spectateurs considérables, également dans sa partie off (notamment dans les quartiers du Design District et de Wynwood). Art Basel, la plus grande foire, sera du 6 au 10 décembre. Les amateurs d’art préfèrent souvent Art Miami (du 5 au 10 décembre). Il y a aussi par exemple Red Dot (du 6 au 10), et beaucoup d’autres foires.

– Cliquez pour lire nos derniers articles sur l’Art Week : www.courrierdesameriques.com/tag/miami-art-week/

Nights of Lights de St Augustine

De novembre à janvier, si vous passez le soir par St Augustine, arrête-vous pour contempler les décorations : c’est époustouflant !

VOIR NOTRE ARTICLE SUR LES NIGHTS OF LIGHTS DE ST AUGUSTINE

Fêtes de fin d’année

Pour Noël ou Hannoukah, de très nombreuses fêtes et spectacles pour petits et grands sont annoncées dans notre journal et sur notre site internet : www.courrierdesameriques.com/tag/noel/

Il y a entre autre à Fort Lauderdale le très prisé Christmas on Las Olas. www.lasolasboulevard.com

Des messes en français sont dites à :

– Dania Beach : www.stmauriceatresurrection.org/

– Fort Lauderdale : www.miamiarch.org

– Miami : www.church.stamiami.org – www.ololourdes.org – www.miamiarch.org

– Orlando : www.sspxflorida.com

Pour les fêtes juives, il y a la synagogue francophone de Miami Beach : www.jelimiami.com

Le 31 décembre des fêtes et des feux d’artifices sont organisés sur de nombreuses plages. La plus grande fête est à Key West, mais il y a aussi beaucoup de monde à Miami et Miami Beach, et en fait sur toutes les plages.

Lauderdale Boat Parade

Fort Lauderdale propose chaque année la plus grande parade de bateaux illuminés de Floride, avec toujours une star en « king » ou « queen » de la fête. Cette année la Boat Parade se déroule le 16 décembre. Le meilleur emplacement pour la voir est la New River. Mais il est parfois difficile d’assister à la boat parade car le trafic et les parkings sont plus que saturés lors de cet évènement. La solution est de faire un déplacement groupé et de bénéficier d’un emplacement privilégié ; de réserver à l’avance dans un restaurant sur la rivière etc…

Voir notre article sur la Boat Parade de Fort Lauderdale :

Janvier 2024

Rois mages

Début janvier (toujours un dimanche), les rois mages (« the three kings » en anglais) descendent sur l’artère principale de Little Havana, la Calle Ocho. Ils sont accompagnés de chars colorés et de musique. « Calle Ocho » est le surnom de la rue. Le vrai nom est Southwest 8th Street, et la parade se déroule entre les 4th et 17th avenues. Généralement la parade commence vers 10h.

Saison de Polo

Entre janvier et avril, Wellington, la capitale américaine du polo située à l’ouest de Palm Beach, reprend la compétition. Du grand spectacle (et c’est gratuit). www.ipc.coth.com

www.courrierdesameriques.com/tag/polo/

Miami Jewish Film Festival

Festival du film juif qui se déroule à Miami du 11 au 25 janvier. www.miamijewishfilmfestival.org

Beaux Arts Miami

Grande fête des arts à Coral Gables en collaboration avec The Lowe Art Museum (dates à venir). www.beauxartsmiami.org

Martin Luther King Parades

En 2024 Martin Luther King Day (férié aux USA) est le lundi 15 janvier. Des parades se déroulent entre autres à Liberty City (Miami). www.northmiamifl.gov

Art Palm Beach

Célèbre foire internationale d’art contemporain et moderne qui se déroule à Palm Beach du 24 au 28 janvier.

www.artpbfair.com

Boca Raton Fine Art Show

Foire d’arts et d’artisans à Boca Raton qui se déroule dans le centre ville les 27 et 28 janvier. www.artsandeducationinc.org/events/boca-raton-fine-art-show/

Gasparilla Pirate Fest

A Tampa, l’une des plus sauvages fêtes de Floride sur le thème des pirates (28 janvier), à tel point que celle des enfants est décalée d’une semaine !

www.courrierdesameriques.com/tag/gasparilla-pirate-fest/

Février 2024

Super Bowl

L’édition 2024 du Super Bowl se déroulera le 11 février le Nevada, mais bien entendu il y aura des fêtes partout dans les restaurants de Floride.

Daytona 500

La plus célèbre course de voitures des Etats-Unis se déroule le 18 février 2024 à Daytona Beach (vérifiez).

www.courrierdesameriques.com/daytona-500-toute-la-folie-americaine-en-1-journee/

Garlic Fest

La grande « fête de l’ail », très populaire, se déroule dans le comté de Palm Beach en février. Dans le même esprit que les années précédentes, il y a de très nombreux stands de cuisine et des concerts. www.courrierdesameriques.com/garlic-fest-tres-appreciee-fete-de-lail-a-lake-worth-fevrier/

Pow Wow des indiens seminoles

Il est gratuit et il se déroule généralement début février sur plusieurs jours au Hard Rock de Hollywood, avec les meilleurs danseurs et chanteurs des tribus des USA et Canada, mais aussi avec une foire artisanale indienne et des concerts de rock. www.courrierdesameriques.com/pow-wow-des-indiens-seminoles-de-floride-au-hard-rock-de-hollywood/

Florida Renaissance Festival

La grande fête médiévale à Deerfield Beach se déroule durant les week-ends du 3 février au 24 mars. Elle est assez impressionnante, et les adultes l’apprécient autant que les enfants !

www.courrierdesameriques.com/deerfield-beach-renaissance-festival-revient/

ArtFest Fort Myers

Foire d’art contemporain qui se déroule dans la ville de Fort Myers du 2 au 4 février. www.artfestfortmyers.com

Miami Boat Show

Immense, il se déroule à Downtown Miami et à Miami Beach du 14 au 18 février. En Floride les boat shows sont plus que des foires, mais aussi et surtout de grandes fêtes.

www.courrierdesameriques.com/miami-boat-show-grande-fete-bateau-a-miami-miami-beach/

Coconut Grove Art Festival

Une très belle fête mettant à l’honneur l’art, qui se déroulera à en février sur South Bayshore Drive, McFarlane Road et Pan American Drive à Coconut Grove.

www.courrierdesameriques.com/coconut-grove-arts-festival-grand-festival-a-miami/

Street Painting Festival

Un festival très sympathique (et impressionnant) de peintures sur le sol des rues de Lake Worth (près de Palm Beach), avec de très beaux trompe-l’œil.

www.courrierdesameriques.com/street-painting-festival-de-lake-worth-cest-a-voir-floride-fevrier/

South Beach Wine & Food

Venez amuser vos papilles à Miami Beach du 22 au 25 février, en présence de chef connus et reconnus ! www.sobefest.com

Model Beach Volleyball

Concept un peu difficile à expliquer : une foule immense vient voir jouer les joueurs de volley les plus nuls du monde sur la plage de South Beach. Mais ces joueurs sont tous… mannequins dans de grandes agences ! Du pur Miami Beach !!! L’événement se déroule en général sur deux jours mi-février (dates à venir).

www.courrierdesameriques.com/lincroyable-tournoi-de-volley-mannequins-a-miami-beach-cest-a-ne-manquer/

Old Island Days Art Festival

Une bonne occasion d’aller à Key West durant cette foire artistique en février. www.keywestartcenter.com

Mars 2024

Carnaval Miami

En mars c’est la grande fête durant un mois entier, avec entre autres Calle Ocho Festival qui regroupe durant un dimanche des dizaines de concerts gratuits il se déroule sur la Calle Ocho au centre de Little Havana. Vous y verrez (entre autres) (et gratuitement) les meilleurs groupes cubains de Miami ! En revanche il n’y a pas vraiment de « Carnaval » déguisé (comme à la Nouvelle-Orléans).

www.courrierdesameriques.com/tag/carnaval-miami/

Festival of the Arts Boca

Festival de l’art qui se déroule à Boca Raton du 8 au 17 mars. www.festivaloftheartsboca.org

Miami Film Festival

Festival international du cinéma de grande renommée, avec toujours la présence de stars.

www.courrierdesameriques.com/tag/miami-international-film-festival/

Saint Patrick 2024

La fête de la Saint-Patrick est célébrée (autour du 17 mars) par de nombreux événement en Floride, notamment avec une grande parade à Fort Lauderdale et sur Hollywood Boulevard avec beaucoup d’activités et de musique.

www.courrierdesameriques.com/tag/saint-patrick/

Spring Break

En mars et avril a lieu « spring break », les vacances de printemps des étudiants américains. La folie a débuté au milieu du 20e siècle à Fort Lauderdale, mais les incidents émaillant ces fêtes ont provoqué le changement de villes des étudiants décennie après décennie (avec un passage remarqué à Daytona Beach). Les deux principales concentrations d’étudiants se dont à Panama City Beach et bien entendu à Miami avec les quatre (principaux) festivals, dont Ultra Music Festival qui se déroulera du 22 au 24 mars 2024.

www.courrierdesameriques.com/tag/spring-break/

Avril 2024

Miami Beach Gay Pride

La Gay Pride se déroule en général début avril (date à venir). www.miamibeachgaypride.com

Tortuga Music Festival

Un grand Festival rock sur la plage de Fort Lauderdale, avec beaucoup d’artistes américains célèbres, souvent country. Il devrait se tenir à la mi-avril.

www.tortugamusicfestival.com

Pirate Festival de Fort Lauderdale

Une belle journée (100% gratuite) avec les pirates qui partent à l’assaut de la New River !

www.courrierdesameriques.com/le-pirate-festival-de-fort-lauderdale-cest-chaque-annee-au-mois-davril/

Sugar Sand Festival

Sur la plage de Clearwater (Pier 60), un festival de sculptures sur sable avec de gigantesques châteaux de sables blancs, c’est vraiment à voir ! (Dates à venir). www.sugarsandfestival.com

Delray Affair

C’est une énorme foire d’artisans qui se déroule en avril à Delray Beach (sur Atlantic Avenue). www.delrayaffair.com

Mai 2024

Mois de l’héritage haïtien

Au départ c’était le « Jour du Drapeau » haïtien, mais comme la communauté aime beaucoup faire la fête… désormais c’est durant tout le mois de mai. Avec danse, musique, cuisine des caraïbes et une très belle fête du livre.

www.courrierdesameriques.com/tag/jour-du-drapeau/

Fort Lauderdale Air Show

Le plus grand show aérien de Floride, avec les bolides juste au dessus de la plage : c’est très impressionnant et apprécié du public (vérifiez c’est parfois en avril)

www.fortlauderdaleairshow.com

SunFest West Palm Beach

Festival de rock : www.sunfest.com

Grand Prix de Formule 1 de Miami

En 2023 il s’est déroulé en mai à Miami Gardens.

www.formula1.com/en/racing/2023/Miami.html

Sunset Music Festival

Festival géant de dance music à Tampa. www.smftampa.com

Marche des tortues de mer

C’est LE grand spectacle en Floride entre mai et juillet : les tortues géantes sortent de la mer pour venir pondre leurs œufs dans les dunes de l’océan atlantique. Il faut souvent s’inscrire longtemps à l’avance.

www.courrierdesameriques.com/une-nuit-sur-une-plage-de-floride-pour-voir-la-marche-des-tortues-de-mer/

Juin 2024

Gay Days

A Orlando, Wilton Manors, Miami… Plusieurs évènements qui se déroulent en général fin mai-début juin (dates à venir). www.gaydays.com

Cocoa Beach Pirate Fest

Festival qui se déroule à Cocoa Beach (près de Canaveral) avec art, expositions, gastronomie sur le thème des pirates. (Dates à venir). www.cocoabeachpiratefest.com

Marche des tortues

(voir le mois de mai)

