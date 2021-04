Floride : les Français qui font de l’allergie alimentaire peuvent rejoindre la FAACT

Le Courrier vous présente comme souvent des associations utiles aux Etats-Unis, même si elle ne sont pas toujours francophones, au moins vous pouvez ainsi avoir une description en français de leurs activités. Voici aujourd’hui la FAACT (Food Allergy & Anaphylaxis Connection Team) qui permet à Miami – comme partout aux Etats-Unis – d’éduquer les petits comme les grands qui se découvrent des allergies alimentaires… et ils sont de plus en plus nombreux, que ce soit à l’arachide ou au lait, aux œufs…

La FAACT organise par exemple un camp d’été où les enfants peuvent se retrouver entre allergiques et ainsi y faire face, tout en découvrant qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation. C’est même une excellente manière de se faire des amis ! Durant l’été 2021, les camps seront comme l’an passé virtuels, pour les raisons que vous devinez. Mais il y a aussi des ressources pour les parents afin qu’ils puissent être plus à même d’écouter les besoins de leurs enfants : en effet une allergie alimentaire peut créer de nombreux troubles différents, allant jusqu’à la dépression.

www.foodallergyawareness.org

www.facebook.com/FAACTnews/

Bien entendu, il ne faut pas confondre la FAACT avec la FACC (French-American Chamber of Commerce) : ce serait malencontreux !