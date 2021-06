Les croisières au départ de Miami et de la Floride : Port Everglades (Fort Lauderdale), Palm Beach, Port Canaveral…

Pour les départs de croisières, les grands ports de Floride sont à Miami, Fort Lauderdale (Port Everglades) qui est juste à côté (au nord) de Miami, mais aussi Cape Canaveral (4 heures au nord de Miami), et il y a aussi quelques départs depuis Tampa (côte ouest). Jacksonville (nord-est) a également un port de croisière. Vous vous demandez où aller et sur quel navire ? Suivez le guide !

Quelle est la meilleure saison pour une croisière depuis Miami et la Floride ?

De mars à mai les Caraïbes sont ensoleillées et tranquilles. L’hiver il fait généralement bon, mais il peut parfois quand même, occasionnellement, faire UN PEU frais au niveau de la Floride/Bahamas/Yucatan. Tout dépend d’où vous arrivez : si vous venez d’atterrir depuis la France ou le Québec en plein hiver, vous allez trouver qu’il fait chaud !!! En tout cas c’est ce qu’on appelle « la haute saison touristique », et ce n’est pas pour rien : généralement beaucoup apprécient de passer cette saison dans les Caraïbes.

Entre juin et novembre c’est la saison des pluies, et il y a donc des pluies tropicales, parfois tous les jours, mais pas (ou pas forcément) toute la journée.

Quel port de croisière choisir dans la région de Miami

De Miami ou Port Everglades on peut aller à peu près partout. Depuis West Palm Beach, en revanche, il n’y a qu’une grande ligne régulière qui va tous les deux jours ver Freeport et Nassau (Bahamas).

Les croisières thématiques au départ de la Floride

Allons-y pêle-mêle : il y a généralement chaque année des croisières pour les francophones, des croisières spécifiques pour des styles de musiques, comme par exemple des croisières « musique country », des croisières avec tel groupe qui va jouer live, des « spéciales » concours de karaoke (style « La Voix » / « The Voice »), des croisières techno, des croisières pour les gothiques, les naturistes, les fans de séries etc… Et puis évidemment des croisières saisonnières, comme celles de Noël par exemple.

Où aller en croisière depuis Miami ?

Miami est l’une des plus grandes villes des Caraïbes et l’un des plus grands ports de croisières. Attention : deux autres ports de croisières sont dans l’aire urbaine de Miami : l’immense Port Everglades (qui est à Fort Lauderdale) et celui de West Palm Beach. Au départ de Miami et Lauderdale on peut aller absolument partout, aussi bien en Europe qu’au Québec, mais nous n’allons pas ici vous présenter toute la planète, et bien entendu seulement les croisières dans la région. Ainsi depuis Miami différents itinéraires sont créés pour aller vers :

– Les Bahamas : des centaines d’îles paradisiaques à une poignée de kilomètres de Miami.

– Les Grandes Antilles : Cuba, Haïti, République Dominicaine, Jamaïque et Porto Rico.

– Le Sud des Caraïbes : Aruba, Curaçao etc… au large de l’Amérique du Sud. Beaucoup de départs se font depuis Porto Rico, afin d’offrir une croisière d’une durée raisonnable, mais il y en a aussi au départ de la Floride.

– Les Caraïbes orientales : l’Arc Antillais est aussi appelé « Petites Antilles » (Guadeloupe, Martinique, Dominique, Les Saintes, îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques, Saint-Martin etc…). Ces croisières sont assez intéressantes pour ceux qui aiment les escales, car les îles sont souvent très proches sur les itinéraires, et pour certaines croisières il est quasiment possible de faire une escale chaque jour.

– Les Caraïbes occidentales : des croisières partent avec des escales dans les « îles mayas » Roatan (Honduras), Cozumel (Mexique), mais aussi le Belize (NHC y est par exemple propriétaire de l’île de Harvest Caye). Les voyages sont évidemment très sympathiques, mais si vous voulez vraiment découvrir le « Pays Maya », ce sera plus facile en louant une voiture à Cancun, ou bien en y descendant dans un « tout inclus » : ils proposent des navettes pour toutes les visites.

– Plus loin : Certains apprécient beaucoup des destinations continentales plus lointaines, par exemple au Panama, Vénézuela etc…

Aller en croisière à Cuba depuis Miami

Les impossibilités :

Depuis 1962, trois ans après la révolution communiste, il est interdit aux résidents des Etats-Unis de se rendre à Cuba pour le tourisme (certains ont le droit d’y aller pour d’autres raisons (familiales, universitaires…), mais pas le tourisme), et il est également interdit aux voyageurs de partir du territoire américain pour aller faire du tourisme à Cuba. Les compagnies de croisière américaine n’ont pas le droit d’aller à Cuba.

Les possibilités :

Les compagnies de croisières non-américaines ont pour leur part le droit d’avoir des escales à Cuba (Carnival, Royal Caribbean, Holland America, Viking…) .

Douez dérogations ont ainsi été mises en place (famille, études, sport, religion etc…) par l’administration Obama en 2016. Quelques semaines plus tard, tous les Américains qui le désiraient partaient en vacances pour Cuba en invoquant de fausses raisons : « j’ai de la famille à Cuba » ou « je dois aller prier dans une église » etc… Ca a duré quelques mois avant que le nouveau président, Donald Trump, ne demande à ses polices de resserrer les boulons. Aujourd’hui, si vous êtes étranger et que vous jouez à ce petit jeu-là, vous pouvez vous retrouver enfermé, déporté puis interdit de territoire américain. En plus vous aurez perdu le prix de votre voyage à Cuba. Ou bien peut-être ne vous arrivera-t-il rien. Mais le risque semble assez important pour du simple tourisme. Vous devriez envisager de simplement faire une escale dans un pays étranger.

La petite croisière aux Bahamas depuis Miami

– De plus en plus souvent, les tours opérateurs enlèvent un ou deux jours de vacances en Floride pour proposer à la place l’équivalent aux Bahamas. C’est souvent la région de St Augustine qui passe à la trappe, remplacée par des îles comme Bimini. Franchement… c’est à la fois dommage de diminuer son séjour en Floride, et d’autre part d’en réaliser un si court aux Bahamas. Mais pourquoi pas : ça se fait.

– Bon à savoir : Les compagnies de croisières sont pour la plupart propriétaires d’une île dans les Bahamas. En conséquence elles mettent presque toujours des escales dans leurs propres petits paradis.

– La croisière d’un jour aux Bahamas

En une journée on ne peut qu’aller à Bimini ou à Freeport (Grand Bahama). Les autres îles des Bahamas sont plus loin.

– Depuis Miami on peut aller passer une journée dans l’archipel des Bimini.

– Depuis Fort Lauderdale il y a des navettes tous les jours pour aller à Freeport, sur l’île de Grand Bahama.

– « Bahamas Paradise Cruise Line » part de West Palm Beach vers Grand Bahama et Nassau tous les deux jours, vous devez donc rester deux nuits sur place.

Le long séjour aux Bahamas

Pour cela il vous faudra descendre du navire et aller à l’hôtel. Les grandes compagnies de croisières, outre les îles qu’elles possèdent, vous emmèneront soit vers Nassau, soit vers Freeport, soit à Bimini. Pour le reste, il faudra voyager différemment : si par exemple vous souhaitez visiter l’archipel des Exumas avec ses célèbres « cochons nageurs », soit vous partez avec un skipper depuis votre porte d’arrivée, soit vous prenez directement l’avion depuis Miami vers les Exumas et vous louez le bateau sur place pour naviguer d’île en île au sein de l’archipel de votre choix. Vu le nombre d’îles aux Bahamas (plus de 700), de toute façon même en un mois vous ne pourrez pas tout voir.

Lexique : C’est quoi une « cay » ? C’est comme une « key » en langue anglaise. Les deux viennent de la même racine : l’espagnole « caya » qui désigne une île qui n’est pas faite de roche, mais de stratifié : les déchets de mangrove, d’huitres et de sable mélangés forment des monticules sur lesquels la végétation commence à pousser. Ca donne « Key West », « Coco Cay » etc….

La croisière Disney Cruise

Disney Cruise Lines est propriétaire de plusieurs navires, et d’une île des Bahamas : Castaway Cay. Ils vous proposent, si vous le souhaitez, des « combos » : Parcs d’attractions d’Orlando + Croisière. A bord, tout y est « parfait » pour les enfants comme pour leurs parents, aussi bien les activités, les spectacles, l’attaque du bateau par les « méchants », les excursions à terre, sans oublier la célébration de toutes les fêtes comme Halloween, Noël etc… En Floride les croisières partent de Miami et de Port Canaveral.

Quel navire de croisière choisir

Il y en a des dizaines et des dizaines, donc c’est un peu difficile. Il va vous falloir choisir les destinations et les options. Pour vous aider, on pourra dire que les bateaux de « Princess » sont mieux organisé pour un côté romantique et intime, comme par exemple le « Crown Princess ». La compagnie « Carnival » sera plus prisée par les amateurs de soirées et nuits enivrées ! Les plus grands navires peuvent aller plus loin encore dans la démesure, avec un côté « aventure » : escalade, tyroliennes, baptêmes de plongée sous-marine… et tout à bord du paquebot ! C’est le cas avec par exemple Harmony of the Seas, le plus grand navire du monde dont la construction s’est terminée en 2016. Il appartient à Royal Caribbean et il est basé à Port Canaveral) .

Les sites internet des plus grandes compagnies de croisières en Floride :

Uniquement les plus grandes, car il y en a beaucoup. Par ordre alphabétique :

– Carnival

– Celebrity

– Costa

– Disney Cruise Lines

– Holland America

– MSC

– Norwegian (NCL)

– Princess

– Royal Caribbean

– Virgin

– Viking

LUXE :

– Par exemple : Crystal Cruises

Que faire autour des ports de croisières de Floride ?

– Que faire autour de Port Miami

Port Miami est entre Miami et Miami Beach. Autant dire que les activités n’y manquent pas du tout !

– Que faire autour de Port Everglades

Il est très proche du centre de Fort Lauderdale qui est une autre grande et belle ville de Floride avec de multiples plages. Vous n’être pas non plus très loin de Miami.

– Que faire autour de Port Canaveral

Cape Canaveral est à la fois une petite ville avec plage, mais elle est surtout connu pour son Kennedy Space Center d’où sont tirées les fusées vers l’espace, et qui est extrêmement intéressant à visiter. On est également assez prêt de Cocoa Beach, et pas très loin d’Orlando, capitale mondiale des parcs d’attractions.

– Que faire autour du port de Tampa

Tampa Bay est une très grande agglomération, avec plusieurs millions d’habitants. La ville en elle même contient des choses intéressantes à visiter, mais en allant vers la mer, les voisines de St Petersburg ou Clearwater ont des plages cinq étoiles….

Voir notre guide de la Tampa Bay

