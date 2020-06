Où faire du ski aux Etats-Unis : guide des meilleures stations de ski des USA

Il y a plus de 500 stations de ski aux Etats-Unis. Certaines sont autour des Grands Lacs, mais la plupart sont sur les trois chaînes principales de montagnes : les Appalaches à l’est, et les Rocky Mountains (montagnes rocheuses) à l’ouest, avec la Sierra Nevada en Californie. La partie la plus réputée est dans les Rocky Mountains, notamment dans les Etats de l’Utah et du Colorado.

Généralités sur le ski aux Etats-Unis :

UN SUPERBE ACCUEIL

L’organisation touristique à l’américaine, c’est du cinq étoiles. Vous ne risquez pas de vous perdre sur les pistes, tout est très bien indiqué. Cette organisation a toutefois un coût….

LE TARIF

Si les transports en commun (dont l’avion) sont généralement assez bon marché aux Etats-Unis, le sport le moins cher n’est pas vraiment le ski. Ca chiffre généralement assez vite, en tout cas pour ces stations très réputées dont on va parler. Mais si vous voulez skier pour un plus petit budget, regardez sur internet et dans les mêmes Etats vous trouvez souvent des stations avec des forfaits plus abordables. Un grand nombre d’Américains va skier seulement durant un long week-end, et pas durant une ou deux semaines. Ceux qui dépassent la courte durée seront tentés d’acheter un forfait local ou national, car en fait deux grandes compagnies se partagent les domaines skiables les plus célèbres et vendent des pass à l’année : www.ikonpass.com et www.epicpass.com Les Américains qui skient souvent et partout ne se posent pas trop de questions : ils achètent les deux.

LE TOURISME

Conseil aux touristes internationaux : Si vous ne connaissez pas bien les Rocheuses, sachez que les plus beaux parcs nationaux de l’ouest américain sont assez proches et peuvent se visiter en même temps.

Carte des meilleures stations de ski aux Etats-Unis

Skier dans les Appalaches

Aucune station des Appalaches ne sont classées dans les « meilleures stations de ski des Etats-Unis », et pour une raison évidente : il y a une très grande compétition dans le pays, et il est difficile de détrôner les Rocheuses. Ca ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller faire du sport et vous amuser en famille sur la côte est, des Carolines jusqu’au Canada il y a des stations partout. Dans le Nord-Ouest vous trouvez par exemple les domaines réputés de :

– Killington (Vermont) : www.killington.com

– Stowe (Vermont) : www.stowe.com

– Sunday River (Maine) : www.sundayriver.com

– Mohawk Mountain (Connecticut) : www.mohawkmtn.com

– Windham Mountain (New-York) : www.windhammountain.com

– Hunter Mountain (New-York) : www.huntermtn.com

Skier dans le Midwest

Le Midwest n’est pas la capitale mondiale du ski, mais quelques stations sont très appréciées « pour l’ambiance », notamment Ski Brule.

www.skibrule.com

Skier au Canada

Il n’y a pas de frontière pour les sportifs ! Et, niveau neige, le Canada se porte généralement assez bien.

Mont Tremblant (Québec)

C’est à 130km seulement de Montréal, donc vous pouvez en profiter pour visiter les deux. Il y a près de 100 pistes différentes à Mont-Tremblant, donc vous avez de quoi vous amuser, sans compter le backcountry. Mont Tremblant est l’un des plus sympathiques villages de sports d’hiver de la planète.

www.tremblant.ca

Whistler Blackcomb (Colombie Britannique)

Au nord de Vancouver, cette station fantastique est ouverte de novembre à mai (!!) avec aussi la possibilité de skier sur les glaciers en été (!!). Elle a accueilli les Jeux Olympiques d’Hiver en 2010.

www.whistlerblackcomb.com

Lake Louise (Alberta)

Une belle station des montagnes Rocheuses, dans le Parc naturel de Banff, avec 145 pistes de toutes sortes. Un délice (et c’est peu de le dire).

www.skilouise.com

Les 12 plus belles stations de ski des Etats-Unis

Le choix est extrêmement difficile en raison de la richesse de l’offre : pistes vertigineuses, panoramas uniques au monde, villages magnifiques, fêtes stupéfiantes : en fonction de vos goûts vous pourrez remanier ce classement à votre guise !

Aspen (Colorado)

Aspen est la superstar des domaines d’Amérique du Nord avec 480 km de pistes, 3 snowparks et 4 pipes. Il est composé de quatre stations : la fameuse Aspen Mountain et les non moins célèbres, Aspen Highlands, Snowmass et Buttermilk. Les deux dernières ont des pentes douces. Les deux premières sont pour un public plus sportif. Pour le hors-piste, Highland Bowls, est le site sécurisé le plus connu du Colorado., et parfois à 200$ la journée

Mais Aspen ce n’est pas que du sport : paysages sidérants, architecture victorienne colorée, restaurants célèbres, bars à la mode, et un très grand nombre de célébrités américaines présentes.

www.aspensnowmass.com

Telluride (Colorado)

Il y a près de 150 pistes différentes, et un sommet à 4008 mètres pour un dénivelé de 1349 mètres : Telluride est un incontournable du ski américain, parfait pour tous les styles, y compris et surtout pour les amateurs de sensations fortes, le tout au milieu de paysages à couper le souffle (sans oublier la Main Street de Telluride, survivante du Far West !).

www.visittelluride.com

Vail (Colorado)

Ouverte chaque année très tardivement (mi-avril) la station de Vail est à 2474 mètres, et elle est un autre grand « must-see » du Colorado. La ville touristique est grande, et elle a un petit côté « Autriche-vue-par-Disney » : créée en 1966 pour accueillir les skieurs. Mais ses pistes sont incontournables.

www.vail.com

Breckenridge (Colorado)

Si vous aimez la hauteur, ici vous pouvez monter à 3900 mètres, et y accéder par le plus haut télésiège d’Amérique du Nord. Même si vous n’allez pas défier les dieux, même en famille, Breckendridge c’est beaucoup plus authentique que d’autres stations du Colorado.

www.breckenridge.com

Lake Tahoe (Californie et Nevada)

A trois heures de route de San Francisco, tous les visiteurs de cette région vont voir le lac Tahoe pour sa beauté aussi bien en été qu’en hiver (mais il n’y a pas de neige en été). Il y a six stations de ski autour du lac (dont Heavenly et Diamond Peak), appréciées y compris des visiteurs internationaux.

www.skilaketahoe.com

Alyeska Resort (Alaska)

Girdwood, en Alaska, est à 61 km au sud-est d’Anchorage, la capitale de l’Etat. Il s’agit certainement d’une des plus petites des « grandes » stations américaines, mais c’est l’une des plus belles, avec vue sur le Turnagain Arm et ses sept glaciers. Le domaine skiable fait 566 hectares, avec 9 remontées mécaniques pour un total de 73 pistes. Vraiment on la met aussi dans la liste des meilleures stations du pays. Le ressort de 300 chambres du même nom donne un peu la sensation d’être dans l’hôtel du film The Shining !

www.alyeskaresort.com

Beaver Creek (Colorado)

150 pistes et 1045 m de dénivelé à Beaver Creek, une station qui a également beaucoup de fans pour son ambiance village.

www.beavercreek.com

Alta et Snowbird (Utah)

Les deux stations ont la réputation d’avoir « la meilleur neige du monde ». Elles font partie des meilleurs stations de ski de l’Utah. Alta est plutôt pour les skieurs purs. Snowbird compte beaucoup plus d’activités annexes.

www.alta.com

www.snowbird.com

Park City (Utah)

976 mètres de dénivelé sur un domaine absolument immense : plus de 300 pistes de ski, et pour tous les niveaux : c’est le plus grand domaine skiable des Etats-Unis !!!

www.parkcitymountain.com

Mammoth Lakes (Californie)

944 m de dénivelé avec 150 pistes de ski et autres sports de glisse. Et Mammoth Lakes est ouvert jusqu’à fin juin !

www.mammothmountain.com

Big Sky (Montana)

Cette station est juste au nord du Yellowstone National Park, qui est très impressionnant également à visiter en hiver, vous pouvez donc cumuler les deux. Big Sky cumule 36 remontées et 250 pistes, sur une très grande étendue.

www.bigskyresort.com

Deer Valley Resort (Utah)

A une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Salt Lake City, Deer Valley est un endroit assez « luxe » mais très sympathique pour séjourner et skier.

www.deervalley.com

