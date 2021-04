Les mouvements scouts aux Etats-Unis.

Il y a le mouvement masculin : Boy Scouts of America (BSA), et le mouvement féminin, Girl Scouts of the USA, ce qui limite considérablement le choix, par exemple quand on compare avec des pays comme la France où les structures de scouts et guides sont souvent séparées en fonction des mouvements religieux. Bien évidemment, aux Etats-Unis on ne plaisante pas avec les valeurs patriotiques et religieuses, mais les Girl Scouts acceptent (en théorie) les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il est possible de substituer un autre mot à la promesse de « devoir envers Dieu ». Mais pour leur part les Boy Scouts exigent l’apparence à l’une des 28 religions qu’ils reconnaissent officiellement.

BSA a perdu beaucoup de membres suite à des scandales sexuels auxquelles l’organisation fait face. Même s’il n’y a guère de danger pour les enfants, aux Etats-Unis les parents sont très protecteurs. D’ailleurs, certains limitent les activités scoutes de leurs enfants à la vente de gâteaux à la sortie des églises, car par delà les scandales mentionnés, il apparaît de plus en plus difficile pour des parents américains de laisser les enfants passer des semaines en forêt : d’accord pour être éclaireur, mais pas pour mourir comme Davy Crokett ou comme Jéronimo (en sautant d’une falaise en criant son nom Jéronimoooooooo) ! C’est dommage, car les immensités américaines se prêtent si bien à l’aventure !

De nouvelles associations beaucoup plus petites se créent donc afin de :

– Combler le manque de religion particulière. Depuis le milieu du XXe siècle, des obédiences chrétiennes fondent ainsi leurs propres troupes.

– Rester au sein de diasporas (les Russes, les Ukrainiens etc…).

– Avoir des aventures plus « musclées » : il y a à la fois des mouvements sportifs plus portés sur l’aventure, mais aussi bien entendu des milliers de « camps d’été » (et de vacances) également portés sur les sports ou la découverte de la nature.

L’année 2020 aura été particulièrement difficile pour les mouvements scouts, avec les restrictions liées à la pandémie, le nombre d’adhérents s’est ainsi effondré, mais BSA et les Girls Scouts demeurent parmi les plus grandes du pays.

