Visiter The Wave et les beaux Vermilion Cliffs d’Arizona

C’est l’un des plus célèbres paysages des Etats-Unis, mais aussi l’un des moins visités… puisque l’accès à ses deux parties les plus prestigieuses ne sont autorisées que pour 20 personnes par jour (sur chacun des deux sites). Pour en faire partie, il faut gagner une loterie quasi gratuite et ouverte à tous…. mais ça vaut le coup de jouer. Par ailleurs, certaines (belles) parties sont quand même en libre accès.

Vermilion Cliffs National Monument

C’est le nom de l’ensemble géologique où se trouvent tous ces sites. Il est essentiellement en Arizona, mais en partie en Utah. Ca se visite en même temps que les sites du Grand Canyon et Page (Arizona) et Zion (Utah).

Il s’agit d’un site désertique, totalement sauvage, sans aucun panneau de signalisation. Attention à calculer vos itinéraires en fonction des froids intenses, des chaleurs étouffantes et des précipitations brutales (en clair : l’été il faut commencer à marcher avant le lever du soleil, et avec quatre litres d’eau par personne).

Vous pouvez vous faire accompagner d’un guide où que vous alliez, mais il faut bien évidemment en trouver un et le réserver à l’avance.

www.blm.gov/national-conservation-lands/arizona/vermilion-cliffs

Paria Canyon / Buckskin Gulch / Wire Pass

Il s’agit d’un ensemble de canions d’une soixantaine de kilomètres qui comprend la facile Wire Pass (une bonne introduction, suffisante pour beaucoup), le magnifique Paria Canyon, ou Buckskin Gulch qui est le plus long canyon-faille du monde : 21 kilomètres. Vous pouvez tout visiter sans jouer à la loterie. Il faut juste remplir soi même un permis. Attention, si vous restez la nuit, alors là il vous faut réserver un permis. En cas de précipitation attendues, il ne faut pas aller dans les gorges. Sinon elles sont faciles à pratiquer, mais vous aurez tout de même compris que c’était plutôt pour les marcheurs chevronnés.

Les Coyote Buttes

Les Coyote Buttes sont divisées en deux parties accessibles (séparément) par le système de loterie.

Coyote Buttes North (dont The Wave)

The Wave est ce célèbre ensemble de sables stratifiés rose en forme de vagues sculptées par les eaux et les vents. C’est certainement l’un des endroits les plus photogéniques du monde, où beaucoup rêvent d’aller faire des selfies ! Ceci dit, on ne va pas à The Wave seulement pour aller à The Wave : le voyage est initiatique, etune fois qu’on y est, il faut compter des heures de photographie, pourquoi pas jusqu’au coucher du soleil.

Il y a 4,8km de marche (en aller simple) pour se rendre à The Wave. Des cartes sont données aux gagnants de la loterie avec des photos servant de point de repère afin d’y aller sans se tromper.

www.blm.gov/visit/coyote-buttes-north-the-wave

Coyote Buttes South

Si vous êtes là, c’est que vous n’avez pas gagné la loterie pour The Wave… ou bien que vous l’avez déjà fait une fois précédente. Mais, rassurez-vous, vous ne serez pas déçu. Certains préfère d’ailleurs la partie sud à la partie nord. Ses paysages sont saisissants, différents, avec des formations de sables orangés que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Il y a trois accès possibles en voiture: Lone Tree, Paw Hole, et Cottonwood Cove, mais si vous n’avez pas de 4X4 alors il vous faudra vous arrêter au premier et marcher 2,5 miles pour accéder au site : les sables sont relativement impraticables en voiture, sans parler des boues quand il y en a. Si vous êtes à pied, ça se pratique à l’azimut : il n’y a pas de chemin.

www.blm.gov/visit/coyote-buttes-south

Coyote Buttes South (crédit photo : Bureau of Land Management (CC BY 2.0) Coyote Buttes South (crédit photo : Alex Proimos CC BY 2.0) Cottonwood Cove (crédit photo : John Fowler CC BY 2.0)

White Pocket

Ce (très bel) endroit est en libre accès (pas besoin de loterie). Mais il faut avoir un 4X4 pour accéder à White Pocket. Le parking est à 100 mètres de ces formations multicolores mais aux dominantes blanches, et donc très originales dans la région. C’est époustouflant et on peut y déambuler durant des heures sans se lasser des différents tomes et formes qui s’offrent à vous.

www.blm.gov/visit/white-pocket-trailhead

Comment gagner un permis pour The Wave et les Coyote Buttes

Si vous allez visiter les grands parcs d’Utah et d’Arizona, ce serait dommage de ne pas essayer. Ca coûte quelques dollars seulement par groupe. Vingt personnes par jour gagnent le droit d’aller aux Coyotte Buttes North et vingt autres aux Coyotte Buttes South. La moitié de ces billets sont gagnables sur internet quatre mois à l’avance. L’autre moitié est gagnable la veille de votre visite, dans un village à côté du site ! Il y a bien évidemment plus de chances de gagner pur une visite durant les mois d’hiver que les autres mois.

Sur internet vous pouvez jouer une fois par mois. Donc si vous prévoyez de passer vers le 31 juillet et 1er août…. vous pouvez jouer deux fois (par exemple). Plusieurs membres du groupe peuvent jouer. Attention : vous ne pouvez pas détenir deux billets gagnants en même temps. Donc, si vous gagnez pour The Coyote Buttes South, ça veut dire que vous ne pourrez plus ensuite jouer sur place pour The Wave (sauf le lendemain de la péremption de votre billet, à priori).

Sur place : l’été il y a un tirage au sort tous les jours pour les expéditions du lendemain (l’hiver, regardez sur internet les tirages ne sont pas tous les jours). Ces tirages sont à 9 heures pour les billets des Buttes North, puis à 10h pour les billets des Buttes South. Dans chaque groupe une seule personne peut jouer.

Le tirage au sort se fait au Kanab Center Gymnasium, 20 N. 100 East de Kanab, Utah.

Si vous gagnez la loterie, il y a ensuite quelques autres dollars à payer par personne (moins de 10$).

