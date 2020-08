Découvrir le comté de Broward en Floride, et sa capitale : Fort Lauderdale

Découvrir le comté de Broward en Floride, et sa capitale : Fort Lauderdale

Si loin et si proche de Miami, le comté de Broward débute à seulement une trentaine de kilomètres au nord de la grande ville de Floride, mais il est extrêmement différent (et parfois éloigné en temps vu les bouchons sur les autoroutes I95 et Florida Turnpike) !

Généralement, les touriste sont plus saisonniers, et moins en court terme qu’à Miami Beach ou dans les Keys. Sur certaines plages comme celle de Hollywood, durant les six mois « froids » la langue la plus parlée est le Français, en raison de la présence de centaines de milliers de Snowbirds québécois.

– Voir aussi : notre guide complet et gratuit de la Floride

Si l’entreprise est fortement marquée par le tourisme, avec entre autres le plus grand port de Floride (Port Everglades) et la capitale mondiale du nautisme qu’est Fort Lauderdale, le comté de Broward n’est pas QUE dédié aux loisirs : il y a aussi un grand nombre d’habitants permanents. Il touche Miami, mais ses populations sont beaucoup moins latinos ou haïtiennes.

Les villes de Broward sont reliées par un water taxi (et si vous n’y êtes jamais venu, c’est le moyen de les découvrir).

Les plages préférées du Courrier de Floride sont : Lauderdale-by-the-Sea, Pompano Beach Pier et Johnson State Park (à Dania Beach). Notre parc préféré est Tree Tops Park à Davie.

Broward County du Sud vers le Nord :

Voici ses villes touristiques, du sud vers le nord, et un résumé de ce que vous pouvez y voir :

Hallandale Beach

La plus au sud des villes du comté de Broward est surtout célèbre des Canadiens Français, puisque c’est elle qui en abrite le plus. Généralement on les retrouve sur la plage de Hollywood Beach.

VOIR NOTRE PAGE SUR HALLANDALE BEACH

Hollywood Beach

Hollywood Florida est une ville singulière : elle comprend la plage avec ses vieux motels et sa promenade très appréciée, jalonnée de restaurants. Hollywood Downtown est très agréable pur se promener le soir venu et aller dans des restaurants un peu moins de style « touristes ». A l’ouest de la ville (assez loin de la plage) se trouve la réserve de la tribu séminole, qui comprend le quartier général des « Hard Rock Cafes » avec son casino géant célèbre depuis qu’il est surmonté d’un hôtel en forme de guitare non moins géante.

VOIR NOTRE PAGE SUR HOLLYWOOD BEACH

Dania Beach

Une ville plus petite que les autres avec une jolie plage, notamment au sein de son State Park (parc d’Etat).

VOIR NOTRE PAGE SUR DANIA BEACH

Davie

C’est la ville « western » du sud Floride, avec des chevaux partout, des parcs assez jolis, une arène de rodéos et des boutiques sympathiques (chapeaux et bottes de cowboys, mais aussi stands de vente de fruits de Floride). Comme dit en introduction, Tree Tops Park est l’un des plus beaux parcs de Broward County

VOIR NOTRE PAGE SUR DAVIE

Fort Lauderdale

Les fans de Miami et ceux de Fort Lauderdale sont souvent irréconciliables : le style est différent ! La capitale de Broward fait plusieurs dizaines de kilomètres de long, ce qui lui permet d’être très diverse. Elle est surnommée « la Venise de l’Amérique » en raison de ses centaines de canaux : c’est à voir ! Et elle comprend de nombreuses plages également assez diverses.

Fort Lauderdale est aussi célèbre pour abriter l’équipe de football de David Beckham (FC Miami).

Fort Lauderdale comprend un certain nombre d’enclaves, comme par exemple Oakland Park, ou bien les deux villes suivantes :

VOIR NOTRE PAGE SUR FORT LAUDERDALE

Lauderdale By-The-Sea

L’une des enclaves de Fort Lauderdale avec un joli village de plage : Lauderdale-by-the-Sea a vraiment beaucoup de fans.

Wilton Manors

Au milieu de Fort Lauderdale se trouve cette enclave, un village entouré de rivières qui est l’une des principales villes gay des Etats-Unis. Ambiance garantie. Et ce n’est pas « réservé » aux LGBT : le petit quartier de « The Yards » est par exemple assez « mixte ».

VOIR NOTRE PAGE SUR WILTON MANORS

Sunrise

Trois choses intéressantes à Sunrise : le BB&T Center où joue la célèbre équipe de hockey-sur-glace des Florida Panthers. Juste en face se trouve le mall gigantesque de Sawgrass Mills, avec des centaines de boutiques, dont un bon nombre sont de la catégorie luxe. Enfin, Markham Park permet d’accéder à une digue le long des Everglades, un paysage toujours impressionnant (par exemple à pratiquer en vélo).

Pompano Beach

La plage de Pompano compte de nombreux fans, surtout pour sa belle plage près de sa jetée.

VOIR NOTRE PAGE SUR POMPANO BEACH

Lighthouse Point / Hillsboro

On y va pour faire une photo au phare de Lighthouse Point et pour la route qui en part et rejoint Dearfield Beach jalonnée des palaces de Hillsboro.

ARTICLE SUR LA VISITE DU PHARE

Deerfield Beach

Un tout petit centre avec quelques restaurants à côté de la plage. Cette dernière est jolie, avec sa jetée. Il y a un spot de plongée original : des statues qui devaient être immergées et se sont renversées sous la mer avant d’arriver à destination. Plus près de la plage, à environ 250 mètres au sud de la jetée vous trouverez un petit récif de corail vivant où faire du snorkeling, à environ 40 mètres du rivage.

VOIR NOTRE PAGE SUR DEERFIELD BEACH

Vous pouvez naviguer dans Le Guide de la Floride à l’aide du menu principal, ou bien lire sur internet notre guide-magazine, ou encore le télécharger sur tablette (pratique pour voyager) (ou bien aller chercher la version papier chez les commerçants francophones de Floride !)

Pour préparer votre voyage, nous vous conseillons en premier lieu de lire cette page sur nos conseils aux touristes francophones avec quelques adresses utiles à connaître.

Liens directs : – Croisières – Logement – Transports – Carte

Vous voulez discuter avec les francophones qui habitent en Floride? Likez-nous sur Facebook : ils y sont déjà ! POUR TOUTES LES INFOS D’ACTUALITÉ (SORTIES LOISIRS…), VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER NOTRE JOURNAL MENSUEL QUI EST EN HAUT DE LA COLONNE DE DROITE.