Ouverture d’Island Space, un musée caribéen à Plantation (Broward County) !

Si les Cubains ou les Haïtiens ont déjà leurs musées à Miami, il n’y en avait pas encore à présenter l’héritage de l’ensemble de la Caraïbe et de ses 20 pays, leurs histoire et cultures. C’est désormais chose faite avec l’ouverture de « Island Space » le 19 novembre à Plantation (près de Fort Lauderdale). On espère que ce sera aussi l’occasion de voir des expositions sur les îles françaises !

C’est gratuit, et c’est au mall Westfield Broward : 8000 Broward Boulevard #422, Plantation

www.islandspacefl.org

www.facebook.com/islandspacefl

