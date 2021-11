Pour vos croisières au départ de la Floride appelez l’Agence Bon Voyage !

Si vous voulez avoir de bons tarifs et les meilleurs conseils pour vos croisières en Floride et partout dans le monde, vous pouvez contacter l’Agence Bon Voyage et son équipe, appuyée par Lucie Lebrasseur, la fondatrice de l’agence.

Beaucoup d’habitués de la Floride suivent ses belles propositions de voyage sur Facebook : voici notre rencontre avec Lucie ! « Nous faisons partie d’un réseau de plusieurs agences de voyage du Québec et nous arrivons ainsi à avoir de bons tarifs avec les croisiéristes, Celebrity, Royal Caribbean, Norwegian etc… Quand on compare avec les sites web américains, on est au même prix et parfois moins cher« .

Originaire de la Gaspésie (et résidente de la région de Montréal), Lucie Lebrasseur a entre autres été comptable (ce qui aide pour les chiffres) et enseignante aux adultes, elle a débuté dans le domaine du voyage et elle y est revenue en ouvrant « l’Agence Bon Voyage » en 2015. Sa philosophie ? « Donner le meilleur service personnalisé; aider les clients jusqu’à l’embarquement, et même après si nécessaire.«

DES VOYAGES SÉCURES

Et y a-t-il beaucoup de changements « post-pandémie » dans le domaine des croisières ? « Oui, les compagnies ont voulu se positionner comme le mode de voyage le plus sécuritaire qui soit, avec les exigences de vaccination, tests etc… Les employés sont vaccinés également. Au-delà des protocoles de base de sécurité aux Etats-Unis, les compagnies de croisière s’ajustent à ce que demande le CDC. Ça peut être un peu différent d’une compagnie à l’autre : certaines exigent le port du masque dans les parties communes, et pas une autre, mais globalement c’est très bien fait et ça permet de créer un environnement sain« . Lucie se tient à jour de toutes les nouveautés dans le domaine. Et chez les clients, a-t-elle vu des conséquences également ? « Oui les cabines en balcon sont beaucoup plus en demande qu’auparavant. Il y a aussi beaucoup plus de « tout inclus » avec boissons, pourboires etc…

Pour les clients il y a aussi une politique beaucoup plus souple de remboursement ou de crédit, avec des possibilités qui vont même jusqu’à 48 heures avant le départ. D’ailleurs les clients qui achètent directement sur internet doivent bien regarder le prix d’achat de la croisière, car désormais certaines compagnies vous font payer un petit peu plus cher si c’est un dépôt remboursable… Après, il ne faut pas trop s’inquiéter : des compagnies (MSC) ont même navigué tout l’été en Europe.«

DES NAVIRES TOUT NEUFS

C’est vrai que plusieurs catégories de cabines affichent déjà complet, et les croisiéristes en rajoutent au fur et à mesure. « A ce propos il y a de belles nouveautés : Apex (Celebrity) est amarré à Fort Lauderdale, tout comme Enchanted Princess, mais aussi MS Rotterdam qui fait ses débuts en 2022. Et à Miami, MSC Seashore qui est inauguré en novembre. L’an prochain on aura aussi le premier de la nouvelle gamme « Norwegian » à être mis en service, « Prima » et Royal avec Wonders of the Seas.«

Ainsi, l’engouement est toujours intact pour les croisières, avec des gammes renouvelées, puisque beaucoup naviguent depuis juillet aux Bahamas et Caraïbes au départ de la Floride. « On a beaucoup de demande pour les îles ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao) mais aussi toujours un peu partout dans les Caraïbes Est-Ouest, de la Jamaïque jusqu’au Mexique !«

L’Agence Bon Voyage distribue aussi les assurances Croix Bleue et Tour+Med : des assureurs reconnus.

AGENCE BON VOYAGE :

Vous pouvez vous inscrire facilement à l’infolettre sur le site agencebonvoyage.com et découvrir les offres de voyages sur www.agencebonvoyage.ca Rejoignez-les aussi sur : www.facebook.com/groups/mordusdescroisieres.agencebonvoyage/

514-973-0850

1-844-973-0850

info@agencebonvoyage.com