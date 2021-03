Pour importer en France une voiture américaine depuis les Etats-Unis contactez American Legends

Vous aimez les vieilles américaines ? Si vous souhaitez en importer une en France, Léonard Andouche est le spécialiste aux USA avec sa société American Legends.

Que diriez-vous d’une Fort Mustang de 1968 ? Ou plutôt une Camaro ? Pas de problème, Léonard vous trouve ce qu’il vous faut, l’emballe et l’exporte. Par ailleurs, il peut faire toutes les sortes de réparations/améliorations possibles à son garage de Stuart, en Floride.

Léonard Andouche est originaire de Montpellier. « J’ai toujours été passionné de mécanique, même si j’ai fait d’autres métiers au début. J’avais des voitures de collection américaines. Ma première c’était une Pontiac Trans Am, puis j’ai eu une Mustang V8 GT, une Chrysler New-Yorker, puis la Cadillac que j’ai ramené ici aux Etats-Unis. On est venus s’installer en Floride en novembre 2015 et on a eu un gros coup de cœur pour la Treasure Coast. » Pour ceux qui ne connaissent pas cette région au nord de Palm Beach… c’est assurément… le paradis sur terre ! « On connaissait bien la Floride pour être venus en vacances, et moi je maitrisais le langage professionnel, mais bon on est quand même partis à l’aventure » !

Et depuis lors Léonard envoie plusieurs fois par mois de vieilles américaines vers la France. « Je n’achète jamais sur photo ou sur eBay, donc je voyage beaucoup pour aller voir les voitures, si elles sont en bon état, si on peut les restaurer etc… et je privilégie les Etats où il n’y a pas trop d’humidité et de rouille sur les voitures. Ensuite les véhicules passent toujours par mon atelier afin d’être inspectés pour ne pas avoir de mauvaise surprise genre rouille, châssis tordus, voiture modifiée. Par exemple si tu achètes un pickup avec un moteur qui n’est pas le même que celui d’origine, tu ne pourras pas l’immatriculer en France. Je fais tout pour être certain que le client fasse une bonne affaire. »

Léonard dispose d’années d’expériences dans l’achat et rénovation de voiture, et aime partager sa passion. Ce genre de capacité ne s’apprennent pas à l’école mais sur le terrain et avec l’expérience. Ça lui permet de sélectionner la bonne voiture pour le bon client « Je sais différencier un model plus rare par rapport à un autre plus commun, et n’hésites pas à dissuader mes clients d’acheter une voiture trop chère ou qui sera un cauchemar à rénover et à entretenir. Je préfère qu’il achète LA bonne voiture. »

Petit avantage sur le passé : il est devenu très pratique de montrer sous toutes les coutures la voiture en « live » sur une messagerie internet à son futur propriétaire. Ensuite il faudra qu’il attende trois ou quatre semaines pour qu’elle arrive devant sa porte !

Pour ceux qui ne connaissent pas, sont considérées comme « véhicule de collection » les voitures de plus de 30 ans. Autrement il faut les adapter aux exigences françaises : par exemple les clignotants sont oranges en France, alors qu’aux US ils sont rouges. Et puis il y a les normes anti-pollution etc…

L’import-export de vieilles voitures se porte bien. Les tarifs ne sont pas à la baisse, et ce sont donc de bonnes affaires qui sont réalisées, d’autant que le taux de change est plutôt favorable à l’Euro en ce moment. Léonard Andouche en envoie donc vers la France, Belgique, Suisse, Luxembourg, mais aussi dans les pays non-francophones.

Et qu’est-ce que les Français importent le plus ? « Souvent des Mustangs, des Corvettes et des pickups, mais il y a toujours des surprises. Ça arrive régulièrement que certains souhaitent acquérir la même voiture que leur père avait quand ils étaient enfants. Récemment j’ai exporté comme ça une Plymouth Belvedere rouge-bordeaux avec intérieur rouge, parce que ça lui rappelait son enfance. »

Réparation de voitures anciennes

Léonard a donc un atelier mécanique en Floride et il peut ainsi faire toutes sortes d’entretiens et de réparation sur vos voitures anciennes. « Que ce soit une pièce à changer ou un moteur complet, une clim à installer, ou un faisceau électrique : pas de problème, on peut tout faire ! »

American Legends

3411 SE Dixie Hwy, Stuart, FL 34997

(772) 266-9683

www.americanlegendsexport.com