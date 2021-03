Visiter Yellowstone, guide de voyage du magnifique parc national américain

Pour visiter Yellowstone, le plus ancien Parc National du monde, et le 2e plus grand des Etats-Unis… bienvenue sur notre guide de voyage ! Adossé aux Montagnes Rocheuses, il est surtout situé dans l’Etat du Wyoming, mais il s’étend aussi sur l’Idaho et le Montana. Il est célèbre pour sa « caldeira » : un terme servant à désigner un volcan qui s’est effondré sur son propre magma. Celui-ci est toujours présent, en dessous, avec des phénomènes géothermiques impressionnants : plus grande concentration mondiale de geysers (300 !), sources d’eau chaude, boues chaudes, fumerolles, mais aussi des séismes nombreux (généralement de très faible intensité), un flux de chaleur plus important que la normale et des déformations impressionnantes des sols. Par définition, Yellowstone et un « supervolcan », même s’il n’en a pas la forme habituelle. Les fameux bassins bleus entourés de pierre jaune ne sont toutefois pas dûs au souffre, mais à l’altération du fer.

Yellowstone constitue le cœur d’un vaste habitat naturel préservé et comprenant de nombreux grands mammifères, comme des ours noirs, des grizzlys, des coyotes, des loups, des pumas, des orignaux, des cerfs ou encore des troupeaux sauvages de bisons et de wapitis.

Le parc étant sur un plateau à 2400 mètres d’altitude, il est préférable d’aller le visiter entre avril et octobre, quand les températures sont plus clémentes, sauf si vous voulez y pratiquer le ski de fond ou bien voir des espèces animales particulières (comme les bisons). Mais durant l’hiver un grand nombre de ses routes sont fermées.

Comment visiter Yellowstone

Il existe environ 500 km de routes asphaltées et cinq entrées pour accéder au parc. Il y a six sites classés « nationaux » à voir, neuf musées et centres pour visiteurs. Les lieux les plus intéressants et les plus fréquentés sont reliés par la Grand Loop Road, route de 228km parcourant tout le parc, les plus impressionnants geysers, et la Hayden Valley où on eut voir beaucoup d’espèces animales. Il faut 4 à 7 heures pour pratiquer la Grand Loop Road donc mieux vaut la faire en deux jours, car les cinq routes d’accès à cette boucle peuvent déjà vous prendre une heure de temps avant d’y arriver. Demandez dans les Visitor’s Center ou aux rangers s’ils ont des prévisions pour les moments où les geysers vont s’éveiller.

Les touristes pratiquent le kayak, la randonnée, la pêche. Un des hôtels nommé Old Faithful Inn est un « National Historic Landmark » depuis 1987. L’hôtel fut terminé en 1904 et ça vaut le coup de le voir ! Un circuit historique au départ de Fort Yellowstone décrit l’histoire du parc et du service national des parcs. Le prix des chambres est contrôlé pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder au parc.

La ville « connue » la plus proche est Salt Lake City, à environ 500km au sud.

Old Faithful Geyser

Il monte à 50 mètres de haut, et son éruption est régulière, à intervalles d’une ou deux heures : c’est donc un monument incontournable, avec un sentier sillonnant au milieu des différents bassins.

Upper Geyser Basin & Morning Glory Pool

Un très bel endroit avec des geyers un peu plus capricieux que le « Old Faithfull », mais quand par exemple Grotto Geyser se réveille, il peut cracher pendant plusieurs heures !

La Morning Glory Pool de Yellowstone. Crédit photo : Wyoming Office of Tourism

Grand Prismatic Spring

Cette source aux couleurs invraisemblables est sur toutes les photos touristiques du parc. Pour l’apprécier pleinement, il faut monter sur la colline. C’est certainement le site le plus photographié de Yellowstone… et pour cause !

Hayden Valley et Lamar Valley

Elle sont des paradis pour les animaux en liberté, dont les troupeaux de bisons : n’oubliez pas votre appareil photo !

Lamar Valley à Yellowtone (crédit photo : @framingtheworldasweseeit)

Lamar Valley à Yellowtone (crédit photo : Wyoming Office of Tourism)

Grand Canyon

Allez le voir depuis le Lookout Point, assez facile d’accès d’où vous pourrez admirer l’une des plus belles parmi les milliers de chutes d’eau du parc. De là vous pouvez partir en randonnée vers le Brink of the Lower Falls, à 1300 mètres de distance.

Mammoth Hot Springs

Au nord de Yellowstone, vous avez le site incroyable de Mammoth Hot Springs, au nord de Norris, qui vaut le déplacement, notamment la Lower Terraces area, avec des formations calcaires hallucinantes. On s’y promène autant de temps qu’on veut.

En plus à Yellowstone:

Prévoyez du temps !!! Vous apprécierez d’autres sites. Par exemple le Lac Yellowstone et en forme de main. Et un main à des doigts. Le West Thumb Geyser Basin en est le pouce. Regardez les photos ci-dessous de ce site, mais aussi du Norris Geyser Basin, de la vue au sommet de Mount Washburn, de la chute d’eau Tower Fall ou encore de la baignade dans l’eau chaude de la Boiling River ! Un peu à l’ouest il y a aussi un Grizzly and Wolf Discovery Center abritant des animaux inaptes à la survie dans la nature : www.grizzlydiscoveryctr.org

Site officiel du parc de Yellowstone : www.nps.gov/yell/index.htm

Visiter Yellowstone : le Norris Geyser Basin. Crédit photo : @niggykim

Vue depuis le Mount Washburn à Yellowstone. Crédit photo : Zhenya Kuzina (CC BY-ND 2.0).

Guide de voyage de Yellowstone : la Tower Fall. Crédit photo : Malcolm Manners / (CC BY 2.0))

Dans les environs :

CODY

La petite ville de Cody, située à une heure à l’est, a été fondée en 1896 par « Buffalo Bill » en personne, de son vrai nom William Frederick Cody, et on y trouve des attractions à son gloire : saloon, rodéo etc…

www.codyyellowstone.org

GRAND TETON

Le billet d’entrée de Yellowstone permet de visiter aussi le magnifique parc national du Grand Teton situé juste à la sortie sud du Yellowstone. Si vous arrivez en voiture de Salt Lake City, alors c’est incontournable : /www.nps.gov/grte/index.htm

