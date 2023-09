Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties !

Voici un nouvel incontournable si vous avez des enfants ou des petits-enfants (et même pour vous) dans le sud du comté de Palm Beach ou le nord de Broward : Sonya Soucy et Philippe Grenier ont ouvert en mars 2023 « Candy Cuties », une boutique remplie de friandises : bonbons et confiseries en tous genres. Il y a des grands classiques, comme les bouteilles de coca, les nounours en gomme, ou les amandes enrobées de chocolat, mais il y a aussi plein de confiseries ou boissons exotiques provenant de divers pays, des Freeze Dried : pochettes déshydratées comme celles des astronautes (mais en nettement plus sucré) ! Il y a aussi des sodas japonais où on fait son mélange gazeux soi même, d’autres au goût de gazon (mais oui c’est bon !!!), des bonbons en forme de cervelle qui ont l’air dégoûtants (et c’est précisément pour ça que les enfants les apprécient) (vous vous rappelez quand vous aviez leur âge ?!) et bien évidemment il y a des produits canadiens : Crush Crème Soda, « chips au ketchup » ou « all dressed » etc !

« Nous vendons beaucoup de barbe à papa sous toutes les formes : en pochette comme en gâteau ! », assure Sonya Soucy. « Nous avons bien entendu des paniers cadeaux qui raviront ceux qui les recevront pour leurs fêtes et anniversaires ! Et puis nous avons aussi beaucoup de produits thématiques, aussi bien pour Halloween que pour Noël ou Pâques ».

Point fort à Candy Cuties : ils organisent des fêtes, aussi bien pour les anniversaires que des petits événements thématiques gratuits, par exemple pour confectionner des objets (bracelets, colliers…) avec des bonbons : les enfants raffolent de cette atmosphère, où (autre exemple) ils jouent aux échecs avec des bonbons, bien sûr entourés de ballons à l’hélium (pour ceux à qui ça rappelle des souvenirs) ! Pour connaître les dates des évés appelez ou bien suivez Candy Cuties sur les réseaux sociaux !

Et qu’est-ce qui les a décidés Sonya et Phil à s’installer en Floride ? « Nous voyagions beaucoup, notamment vers l’Amérique du Sud, et nous étions assez intéressés pour nous expatrier avec nos trois enfants. On s’est dit que la Floride ce serait un bon compromis », raconte Sonya. « Et puis est arrivée la période de la Covid, et là on a pris conscience que le bon moment pour profiter de la vie, c’est maintenant ! », complète Phil. Et pourquoi les bonbons ? « Je travaillais avec les enfants au Québec », rappelle Sonya, et je me suis demandée comment je pouvais continuer dans cet univers-là, lié à l’enfance, mais seulement avec les aspects positifs ! Je plaisante, mais seulement à moitié : à la boutique Candy Cuties. c’est vraiment les rires des enfants qu’on aime entendre ! »

C’est facile à trouver puisque c’est le long de US1 :

2621 Federal Hwy Suite S, Boca Raton, FL 33431

www.facebook.com/candycutiesfl

www.instagram.com/candy_cutiesfl/

www.candy-cuties.com

Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties ! Des Québécois ont ouvert un magasin de bonbons à Boca Raton : Candy Cuties !