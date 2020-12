Cadeau de Noël idéal : Des livres et jeux français pour enfants en vente aux Etats-Unis !

Que vous soyez nostalgique des marques françaises, celle de votre enfance, ou bien un inconditionnel de la pédagogie développée par les livres pour enfants et des jeux éducatifs français : une société de vente sur internet en importe désormais aux USA et vous permet ainsi de vous en faire livrer en 2 à 5 jours sur tout le territoire américain :

C’est Fanny et Nicolas Pacaud, des Français expatriés près de Miami, qui ont lancé cette plateforme. « On est arrivés fin 2015 en Floride avec deux enfants en bas âge, et on a tout de suite ressenti ce besoin qui manquait à leur éducation », explique Fanny qui est aussi enseignante. D’ailleurs, les écoles françaises ne cessant de pousser un peu partout entre New-York et la Californie, le besoin en livres et jeux se faisaient là-aussi grandement sentir. Car ce n’est pas seulement « la France » que les parents choisissent avec ces écoles, c’est aussi et surtout une qualité pédagogique bien particulière, qui passe aussi par ce savoir-faire des livres et des jeux qui n’ont bien souvent pas d’équivalent ici. « La qualité des livres et jeux est reconnue, également au niveau des beaux designs et de leurs couleurs », précise Nicolas qui résume avec nous la gamme en vente sur le site qui compte déjà 600 références ! « On peut dire que nous avons tout ce qui est important, aussi bien ce que vous pouvez trouver à la FNAC ou chez Cultura : les meilleurs produits que personne ne vend aux Etats-Unis. Citons certain éditeurs comme Bordas, Gründ, Langue Au Chat, Nathan, Usborne… Beaucoup ont en plus des coffrets d’activités éducatives pour apprendre à lire et à écrire, totalement en français bien sûr, basés sur des méthodes comme Montessori ou d’autres collections développées par des professionnels ! »

Quelques exemples :

Jeux en français aux Etats-Unis Livres en français aux Etats-Unis Livres en français aux Etats-Unis Livres en français aux Etats-Unis

Les fans de jouets en bois Janod vont apprécier : c’est parfait pour développer motricité et habileté, tout ce qui concerne les formes etc… Mais il y a plein de choses aussi pour les plus grands : des jeux de lettres, des puzzles sur des thèmes français, des petites garde-robes, des dinettes, des coffrets d’art & kraft, des produit Djeco qui contiennent une très large et ancienne gamme bien axée sur l’éducatif : plaisir et jeu en même temps ! Les mamans françaises expatriées connaissent bien toutes ces marques-là ! Citons encore Moulin Roty et ses peluches de qualité, avec là aussi une gamme éducative : lotos, jeux de mémos…. « N’oublions pas les jeux de 7 familles, jeux de l’oie etc : des jeux de familles classiques. On a accès à un catalogue que nous sommes les seuls à proposer aux USA. Il y a aussi des produits bilingues. Je citerai encore le « calendrier perpétuel » qui est très prisé. Il faut y écrire avec des magnets le mois, la date, la météo du jour, son humeur, les anniversaires etc… »

Sentosphère est pour sa part une gamme de jeux de société afin de retrouver des odeurs. A propos de senteurs, les poupées Corolle sont bien évidemment de la partie ! My-Bulle.com propose aussi des « box » mensuelles : une de livres, et une d’éducation, contenant pour sa part 3 jeux et un livre.

Il est aussi possible aux familles qui sont en France de commander sur le site et de faire livrer à leur famille aux Etats-Unis.

Coordonnées :

954 817 8210

mybulle.frenchtoys@gmail.com

Instagram : @mybulle_frenchtoys_usa

www.my-bulle.com

Livres en français aux Etats-Unis Livres en français aux Etats-Unis Jeux en français aux Etats-Unis Jeux en français aux Etats-Unis Jeux en français aux Etats-Unis