Les croisières aux Etats-unis et les croisières au départ des USA : tout savoir !

Vous souhaitez embarquer dans les grands espaces américains lors d’une croisière aux Etats-Unis ? Vous voulez profiter d’une escale dans un port américain pour partir vers un autre pays ? C’est une bonne idée, que ce soit par exemple pour une petite journée aux Bahamas, trois journées sur le Mississippi ou 10 jours en Alaska : il y en a pour tous les goûts et toutes les durées !

Le Courrier des Amériques est le journal des Français et francophones aux Etats-Unis. Notre page principale est ici.

Nous avons des guides de voyages complets et gratuits sur : Etats-Unis, Bahamas, Cuba, République Dominicaine, Péninsule du Yucatan (Mexique), Antilles Françaises

Aux Etats-Unis, les villes sont tellement gigantesques et bien équipées qu’on peut partir en croisière de chaque grande ville côtière, et ce sur les plus grandes compagnies mondiales : Royal Caribbean, Carnival, Costa, Norwegian, Celebrity ou MSC.

SOMMAIRE DE CETTE PAGE :

Cliquez pour aller directement à la partie que vous souhaitez

– LES CROISIERES DEPUIS LES ETATS-UNIS (GENERALITES A CONNAITRE)

– LES CROISIERES AUX ETATS-UNIS

Les croisières depuis les Etats-Unis et leurs ville côtières

Ainsi, par exemple, Boston ou New-York City ne vous paraissent peut-être pas être « la porte à côté des Caraïbes », mais si vous avez la flemme des changements dans les aéroports, vous pouvez monter directement à bord des paquebots dans ces ports du nord-est. Vous pouvez aussi partir de Galveston et Houston (au Texas), Mobile (Alabama), La Nouvelle-Orléans (Louisiane), Charleston (Caroline du Sud).

Les croisières au départ de la Floride

La Floride est le tout premier Etat pour partir en croisière aux Etats-Unis. L’Etat est la porte des Caraïbes (Bahamas, Petites et Grandes Antilles, Mexique…) et de l’Amérique centrale.

Important à savoir sur Cuba : depuis 1960 le tourisme est interdit depuis les Etats-Unis vers l’île de Cuba. Certains assouplissements ont eu lieu temporairement à la fin des années 2010 mais si vous êtes un « pur touriste » vous ne devriez pas vous risquer à faire des déclarations de complaisance pour gagner Cuba depuis les USA.

Les trois principaux ports de croisières sont les trois premiers ici :

– PortMiami (Miami).

– Port Everglades (Fort Lauderdale, à 40km au nord de Miami).

– Port Canaveral (Cape Canaveral, près d’Orlando).

– Port Tampa Bay (le grand port sur le Golfe du Mexique).

– Jaxport (Jacksonville)

– Port of Palm Beach (qui a une liaison avec Grand Bahama Island).

– Lire notre guide complet de la Floride

Si vous allez aux Bahamas, vous devriez consulter nos pages :

– Les îles des Bahamas appartenant aux compagnies de croisière

– Guide complet des Bahamas

Les croisières au départ de la Californie

Depuis les trois villes géantes de Californie (San Diego, San Francisco et Los Angeles) il est possible d’embarquer pour des croisières dans le Pacifique. Hawaï est au niveau du Mexique, donc San Diego est le port le plus « proche ». Mais il y a quand même 4000 km de distance ! Donc, depuis la Californie, on peut visiter… la Californie, la toute proche « Baja California » (la « Californie mexicaine) et continuer vers l’Amérique centrale ou l’Amérique-du-Sud.

Les croisières à l’intérieur des Etats-Unis

Comme le dit la fameuse chanson de Creedence à propos du Mississippi : « Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning » (les grandes roues continuent de tourner, et le Proud Mary continue de fumer).

Encore une fois, on ne parle pas ici des mini-croisières de moins d’une journée.

Il y a de multiples compagnies sur le marché américain, y compris les majors de la croisières pour certaines destinations comme l’Alaska. Mais aux Etats-Unis on peut identifier deux grandes compagnies de « bateaux de rivières » qui dominent le marché avec une large flotte :

– American Cruises Lines @ Victory Cruise Lines

– American Queen Steamboat Company

Croisière sur le Mississippi en bateau à roue à aube

Le sud des Etats-Unis est un délice et certaines villes traversées sont des incontournables du tourisme (à commencer par Memphis et La Nouvelle-Orléans). Le Mississippi peut être d’une majesté impressionnante. Précisons qu’il peut aussi… être marron par endroit, avec des réservoirs de pétrole. En voiture vous auriez plus de souplesse sur votre itinéraire, mais, ceci dit, la croisière sur le Mississippi est tout de même une expérience unique, avec les avantages propres aux croisières : vous n’avez plus rien à penser ni à organiser un fois que vous êtes à bord, le tout immergé dans les saveurs de la cuisine du sud et avec la musique américaine live qui vous accompagne le long du trajet ! Ainsi, les villes à visiter durant les étapes sont une partie importante du voyage.

Quelles parties du Mississippi ?

Les croisières sur le Mississippi sont typiquement faites sur trois tronçons d’une semaine (vous n’êtes pas obligés d’embarquer pour les trois) :

– L’Upper Missisippi : entre St Paul et St Louis.

– Le Middile Mississippi : entre St Louis et Memphis.

– Le Lower Mississippi : entre Memphis et La Nouvelle Orléans. C’est la partie la plus célèbre sur le fleuve, avec les plantations, le site de la bataille de Vicksburg (Guerre de Sécession) etc…

– American Queen propose différentes parties (ou tout) le Mississippi, avec ses célèbres bateaux à vapeur et à roue : American Duchess, American Countess, et American Queen : www.americanqueensteamboatcompany.com/river-cruises/lower-mississippi/

– American Cruise Lines propose différentes parties (ou tout) le Mississippi : www.americancruiselines.com/cruises/mississippi-river-cruises

Il y a aussi par exemple : www.vikingrivercruises.com

Voir aussi :

– Nos Guides de La Louisiane et du Tennessee

Croisière sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord (USA & Canada)

Ils forment une mer intérieur immense à la jonction entre les deux pays du nord de l’Amériques, les cinq « Grands Lacs » : le lac Supérieur, Michigan, Huron, Erié et Ontario. Ils contiennent 20% de l’eau douce mondiale, qui finit par s’écouler au Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Les lacs furent un temps le cœur de l’empire français en Amérique, où les troupes du roi étaient associés aux tribus locales. En une dizaine de jours vous pouvez aller de Chicago à Toronto, par exemple, en passant par les cinq lacs, les chutes du Niagara etc… Un conseil : faites cette croisière durant l’été !

Voir aussi :

– Notre Guide de Chicago

Il y a plusieurs compagnies, mais American Queen propose les grandes destinations, avec les bateaux « Victory Cruises Lines » : www.victorycruiselines.com.

Ils permettent aussi de découvrir :

Croisières en Nouvelle-Angleterre et Québec

Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups : partir de Boston vers Montréal et/ou visiter dans la région aussi bien les chutes du Niagara ou la ville de Québec ? Encore une fois, quand vous êtes dans le nord… mieux vaut que ce soit autour de l’été !

www.victorycruiselines.com/cruises/new-england-and-canada-cruises/

Voir aussi :

– Notre Guide de Boston

Croisière sur les rivières du Tennessee

American Queen a des bateaux à vapeur sur les rivières Ohio, dans le Kentucky, et des sur les rivières du Tennessee, pouvant ainsi relier Nashville à Memphis (en partie par le Mississippi) et Nashville (ou Memphis) à Chatanooga (autre belle ville du Tennessee).

Voir aussi :

– Notre Guide du Tennessee

Les croisières en Alaska

Vous avez déjà un bronzage parfait, alors vous cherchez plutôt des beautés sauvages plutôt que des palmiers ? Vous préférez les baleines et les icebergs ? La croisière est une très bonne manière de visiter une région aussi sauvage que l’Alaska, où la plus facile des routes est encore… la mer ! Certaines croisières sont absolument démentielles et c’est TRES populaire. Regardez les vidéos des croisiériste pour voir le genre de beautés qui sont à leurs programmes en Alaska.

Beaucoup de compagnies partent vers le nord depuis l’américaine Seattle, ou la canadienne Vancouver, mais il est aussi possible d’embarquer à Anchorage, la capitale de l’Alaska.

Croisière sur les Columbia & Snake Rivers

Voici une alternative dans le nord-ouest des Etats-Unis, avec de belles croisières sillonnant durant 8 ou 9 jours entre Portland (Oregon) et Clarkston ( Washington), loi aussi entouré de montagnes et de gorges, dans des paysages aussi spectaculaires que les Cascade Mountain Range, Columbia River Gorge ou Hells Canyon.

En espérant que nos idées de croisières aux USA et au départ des Etats-Unis, vous auront bien informées !

PUBLICITE :