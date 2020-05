Les dentistes français et francophones aux Etats-Unis

Oui il y a des dentistes français aux Etats-Unis ! Comme pour la plupart des professions, c’est mieux de faire appel à eux, car non-seulement vous favoriser des compatriotes, mais en plus eux ne forceront par la facture comme les dentistes américains ont la malheureuse habitude de faire.

Conscience Digital Dental, clinique dentaire française à Cancun (Mexique)

Certes, c’est à Cancun, mais il n’y a qu’1h15 d’avion depuis Miami ou Fort Lauderdale (et guère plus depuis les autres Etats), et quand vous avez des milliers de dollars à payer en travaux dentaires… ça peut vite, très vite valoir le coup. En tout cas à « Conscience Digital Dental » ils sont bien connus des Canadiens et des Français. Appelez Alain Mourgue ou le docteur Marie Mourgue de la part du Courrier.

Conscience Digital Dental Clinic : Boulevard Kukulcan Km 12.5, Centro Empresarial Cancún Pent House 1-4, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R., Mexique

+52 998 176 8084 / contact@consciencecancun.com

www.consciencecancun.com

NOTRE ARTICLE SUR CONSCIENCE CANCUN

Vidéo (le nom de la clinique a changé depuis lors) :