Surf et buggy dans les Coral Pink Sand Dunes, en Utah

Y a pas que les parcs nationaux en Utah : il y a aussi les State Parks ! Le Coral Pink Sand Dunes State Park en est un merveilleux exemple. Il est à environ 30 minutes de la ville de Kanab, pas loin non plus du Zion National Park. Alors, est-ce que c’est vraiment rose corail ou est-ce que les photos sont truquées ? Oui, les dunes sont d’un magnifique rose orangé, plus ou moins accentué par la luminosité (notamment à l’aube et au crépuscule) !

En plein été ça peut être un peu difficile à arpenter vu la chaleur et la difficulté de marcher dans le sable. Aux extrémités de la journée, il est toutefois possible de marcher pieds nus dans le sable, ce qui peut faciliter la randonnée.

Les dunes sont âgées de 10 000 à 15 000 ans. Le sable provient de l’érosion des roches quand le vent passe entre les montagnes rouges du plateau du Colorado, juste à côté. Il s’envole et retombe ici.

La nuit, vent ou brise efface les traces des humains, afin de vous offrir des dunes parfaitement lisses quand vous arrivez au lever du soleil. Seuls quelques petites traces trahissent la chasse qu’un renard nain ou un coyote a effectué derrière un lapin. Puis les humains arrivent !

Coral Pink Sand Dunes State Park :

(435) 648-2800

12500 Sand Dune Rd, Kanab, UT 84741

www.stateparks.utah.gov/parks/coral-pink/

Faire du surf sur les dunes de sable rose

Les dunes sont magnifiques, et le surf est une des raisons principales pour lesquelles le parc est fréquenté. Les planches (luges ou snowboards) sont à louer (vraiment peu cher) au Visitor’s Center, qui se trouve à l’entrée du State Park. Ils vous fournissent aussi de quoi cirer le dessous des planches (il suffit de frotter : ils vous expliqueront si nécessaire). Ensuite vous vous rendez au parking de l’Observation Desk. De là vous choisissez votre dune… et vous y allez. Vous pouvez en faire partout à cet endroit-là (et presque partout dans le park). Si vous n’êtes pas sûr de vous, vous pouvez alors commencer à surfer sur les pentes les moins difficiles, puis monter plus haut. Ce n’est pas plus difficile que sur de la neige (et, franchement, la luge c’est très facile).

Attention, si vous n’êtes pas très sportif, gravir les dunes peut vite devenir fatiguant (surtout en été…). On vous conseille de venir le matin dès l’ouverture du Visitor’s Center. D’ailleurs, les planches sont en nombre limité : premier arrivé = premier servi.

Visiter les dunes de sable rose en buggy

Les dunes sont ouvertes à la circulation, que ce soit avec votre propre engin ou avec des tours organisés. Si vous y allez seuls, faites attention aux piétons et aux surfeurs. Si les moteurs sont autorisés par l’Etat, c’est à priori qu’il n’y a pas trop de risques écologiques. En tout cas c’est comme ça. Et c’est vrai qu’à l’intérieur du sable il ne doit pas y avoir trop de faune ni de flore !

Attention, il n’y a strictement rien du tout dans le quartier autre que le State Park – pas de café – rien que du désert. A mi-chemin de Kanab vous pourrez voir les « sand caves » (cavernes de sable) qui sont en fait d’anciennes carrières de sable) l’accès est une peu périlleux pour les personnes peu à l’aise avec la grimpette (très jeunes enfants ou personnes âgées).

Les Coral Pink ATV Tours

Nous avons fait le tour de deux heures au coucher de soleil organisés par la concession qui est présente à l’intérieur du parc. C’est Gordon qui a lancé cette activité il y a quelques années, et c’est vraiment très bien. Ça peut paraître un peu cher, mais c’est le prix à payer. En tout cas, nous on a eu le coucher de soleil… donc tout s’est très bien passé. Le problème, c’est la balance entre réserver à l’avance (surtout quand on vient d’un autre pays) et la météo. S’il pleut, alors vous n’aurez pas de soleil et pour surfer ce sera délicat. Mais la pluie est quand même assez rare. (Et l’hiver c’est fermé). Les ATV se conduisent aussi vite qu’une voiture. Pensez à prendre un foulard, car le sable vole dans tous les sens. Durant le tour au coucher du soleil, Gordon a fait une halte d’une vingtaine de minutes dans un beau slot canyon (canyon étroit) (et rose). Nous sommes ensuite arrivés à mi-pente d’une grande dune quelques secondes avant un coucher de soleil saisissant (voir les photos). Et il est possible ensuite de faire du surf ou luge à cet endroit (Gordon en emporte avec lui). Il y a d’autres sortes de tours moins longs, avec ou sans surf etc…

Pour les tours en ATV :

435-862-5084

www.coralpinkatvtours.com

Généralités sur les parcs de l’Utah : – Les paysages rouges ont été créés par l’élévation du plateau du Colorado, et une oxydation au contact de l’oxygène, quand le plateau est sorti de l’eau. Les plus vieux rochers, vers le Grand Canyon, sont âgés de 1950 à 1680 millions d’années. L’érosion de cette région a été facilitée par le climat extrême (froid l’hiver et chaud l’été) et ainsi ont été créé ces singularités : arches, mesas, canyons, pics… Et l’érosion continue de nos jours. – Vous pouvez acheter un pass « America the Beautiful » pour les parcs nationaux, et un autre pour les State Parks afin de faire des économies.

– N’oubliez pas tout ce qui est lié aux températures extrêmes : il peut faire très froid l’hiver et très chaud l’été. Au quel cas emportez beaucoup d’eau, des électrolytes, des encas adaptés à la marche, de la crème solaire, des vêtements longs…

Galerie photo des tours en ATV aux Coral Pink Sand Dunes :

