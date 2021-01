Le livre d’une Québécoise de Floride durant 20 ans sur un voilier !

La plupart de nos lecteurs Québécois vont hurler : le livre de Carole D. Fontaine est en anglais ! Elle y pense, elle y pense, à éventuellement publier une version en français. En attendant, en novembre dernier est sorti (nous traduisons) : « Navigue au dessus des nuages : comment simplifier sa vie. Une leçon de marin afin de découvrir sa force intérieure, vaincre la maladie chronique, et se trouver des objectifs plein de sens. » Après des études d’arts graphiques à Montréal, pendant 20 ans, Carole a navigué la vie à bord d’un voilier de 41 pieds, avec un mari quelque peu non-conventionel, et un chien! Ils étaient alors établis en Floride, et les lecteurs reconnaitront des repères familiers dans les villes de Dania, Fort Lauderdale, Hollywood, Miami, ou encore les Keys. « Ils navigueront avec des dauphins dans la baie de Key Biscayne, riront à plein coeur de la fois où nous nous sommes fait battre par notre première tempête tropicale à Stiltsville, et survivront anxieusement à l’ouragan Wilma à Hollywood ! Je partage aussi mon cheminement personnel et dévoile avec sincérité comment j’ai surmonté cinq ans de maladie chronique, et mon retour à la santé.

En 2018, nous avons navigué vers le nord et remonté la cote est pour nous s’établir plus près du Québec, à Portland.

Vous pouvez l’acheter 15,99$ sur Amazon, il fait 260 pages, et les deux premiers chapitres sont offerts en extrait sur le site de l’auteur : www.sailabovetheclouds.com

