Plongez dans l’œuvre de Van Gogh à Miami

Les passionnés d’art ne manqueront pas cette exposition très appréciée : « Beyond Van Gogh, an immersive Experience » qui permet de s’immerger en trois dimensions dans l’œuvre de l’artiste. Elle a en effet conquis le public dans les endroits où elle s’est déjà déroulée. Vous pourrez ainsi vous plonger dans La Nuit Etoilée, Les Tournesols, Terrasse du Café le Soir et des dizaines d’autres tableaux célèbres de Van Gogh. Ajoutons que cette expo d’un nouveau genre a été créée par Mathieu St-Arnaud et son équipe du Normal Studio de Montréal.

Attention si vous achetez vos billets en ligne, des personnes se sont plaint de la confusion avec d’autres expositions au thème assez proche, prêtant à confusion. Il s’agit de :

www.VanGoghMiami.com.

Adresse de l’expo : Ice Palace Studios: 1400 N Miami Ave, Miami, FL 33136

