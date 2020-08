Pompano Beach : immense succès pour le nouveau « village de pêche » et sa jetée

Pompano Beach est en révolution. La Ville a doté sa plage publique de jolies cabines colorées. La jetée est enfin terminée, et l’entrée de ce pier est désormais entourée d’un petit village agréable avec de l’ambiance. Voici notre reportage avec 80 photos du nouveau site !

La plage publique de Pompano Beach (comté de Broward en Floride) était déjà un endroit très agréable (et fort appréciée des Québécois durant l’hiver). Il suffit de peu, mais l’installation de cabines de plage colorées donnent une touche unique et nouvelle à cet endroit d’où il est possible de voir le phare de Hillsboro. Mais la restructuration de la plage ne s’arrête pas là, bien évidemment.

Une nouvelle jetée

Le « pier » était fermé depuis plusieurs années et il a rouvert le 18 mai 2020 après 11,5 millions de dollars de travaux afin de le consolider, décorer, équiper de grands ombrages bleus pour les pêcheurs et promeneurs, et même d’un système wi-fi pour être bien certain que les promeneurs se prennent en « selfie » afin de faire de la pub à Pompano ! Tout le monde s’est précipité pour découvrir le pier qui est aussi bien évidemment apprécié au coucher du soleil. Le port du masque et le respect du sens de circulation, tout comme de la distanciation sociale, y sont bien évidemment conseillés cet été.

Gratuit durant cette période d’inauguration, le pier devrait ensuite passer à 2$ par visiteur. Un abonnement est prévu pour les résidents de Pompano Beach, qui devrait monter à 20$ par an (mais ces histoires de tarifs sont assez contestées par la population…).

Pompano Beach Fishing Village

Au bout de la jetée se trouve le « fishing village ». Vous y trouverez d’ailleurs Le Courrier de Floride à l’intérieur de l’office de tourisme. Certains commerces ne sont pas encore tout à fait terminés en raison du confinement de 2020.

Mais c’est l’ouverture fin juillet 2020 du tiki-bar « Lucky Fish » qui a créé l’onde de choc : désormais la plage de Pompano est un endroit à ambiance ! Le tiki sert une cuisine… de tiki (crevettes à la noix de coco, sandwiches au poisson etc…) (et des beignets d’Oreos en dessert !) (les diabétiques vont être heureux !!). Le nombre de places étant réduit en raison de l’épidémie de covid-19, en fin de semaine il y avait dès son ouverture des files d’attentes assez longues avant d’y accéder.

Cette paillote vient compléter l’offre déjà existante de deux bons et beaux restaurants avec leurs terrasses en étage avec vue sur la mer (et la jetée) : The Beach House qui avait ouvert en 2018, et Oceanic en 2019.

Dans les mois qui viennent ouvriront d’autres « points de restauration » de l’autre côté de la rue : une pizzeria, une chaîne de burgers « haut de gamme », et un marchand de glace bien connu en Floride.

D’aucun pourraient se demander pourquoi les éclairages sont faibles et orangés le soir venu, aussi bien au pier que sur les terrasses des restaurants. Ce n’est pas pour faire penser à Halloween, mais pour une très bonne raison : ne pas déranger les tortues de mer venant pondre (ou naître) sur la plage avec des lumières trop vives.

Ce « village » vient remettre un peu plus Pompano sur la carte des animations touristiques ; plus animé que Deerfield Beach (juste au nord), mais quand même moins que Lauderdale-by-the-Sea (juste au sud) qui compte pour sa part plusieurs dizaines de restaurants et une grande ambiance « village ». La plage de Pompano est en tout cas différente, sympathique et ces nouveaux équipements font d’ores et déjà l’unanimité. Il y a désormais aussi un arrêt du Water Taxi sur la rivière Intracoastal au niveau de la jetée.

www.pbpier.com

