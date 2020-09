Un « food hall » ouvert à Fort Lauderdale : Sistrunk Marketplace

Si Miami-Dade (comme la plupart de grandes villes américaines) en compte déjà plusieurs, c’est le tout premier « food hall » à avoir ouvert, au mois d’août, à Fort Lauderdale.

Le concept de « l’entrepôt reconverti » n’est pas nouveau, mais dans le quartier de Flagler c’est déjà le cas, et on peut même dire qu’il était un peu tard pour juste aligner une pizzeria, un marchand de glace etc… à l’intérieur de ce genre d’endroits. Sistrunk Marketplace est donc un peu plus « tendance » qu’un food hall » habituel, avec un côté lounge, une clientèle plutôt jeune (mais tous sont bienvenus), de la musique live, une brasserie de bière : onze marchands (restaurants ou stands) sur près de 2000m2, autour d’un bar central. Cuisine du sud, mexicaine, vegan, italienne, crèpes etc… il y en a à peu près pour tous les goûts ! Il y a également une belle terrasse. Les tarifs sont à peu près équivalents à ceux du centre de Fort Lauderdale (plus cher qu’ailleurs mais pas trop quand même).

De l’autre côté des rails, le quartier de FAT Village continue de se développer avec ses ateliers d’artistes, et le quartier de Flagler devrait à l’avenir continuer d’abriter des commerces atypiques, comme par exemple « The Sanctuary », un projet un peu controversé d’ouverture en décembre prochain d’un restaurant et d’un club à l’intérieur de l’église (dont la façade est classée) First Evangelical Lutheran Church. Le développement de Flagler était une fatalité, puisque le quartier fait le lien entre d’une part le centre de Fort Lauderdale et de l’autre la ville très festive (et très gay) de Wilton Manors. Là, à quelques centaines de mètres de Sistrunk Marketplace, une autre église va être reconvertie d’ici 12 à 18 mois un nouveau food hall : la Fourth Avenue Church of God de Fort Lauderdale).

Sistrunk Marketplace :

115 NW 6th St, Fort Lauderdale, FL 33311

www.sistrunkmarketplace.com

