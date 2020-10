Desjardins Bank : nous sommes là pour vous, même à distance!

Le Mouvement Desjardins fut, en 1992, la toute première institution québécoise à s’établir en Floride. Depuis, Desjardins Bank offre ses services non seulement en Floride, mais partout aux États-Unis par la voie du virtuel.

Qu’ils soient voyageurs occasionnels, voyageurs fréquents, étudiants, gens d’affaires, Desjardins Bank s’adapte continuellement à ses membres et clients afin d’être en mesure de les accompagner dans tous leurs projets en sol américain.

Vous êtes en pays de connaissance avec Desjardins Bank

Même à l’extérieur du pays, découvrez et profitez de notre offre de services en dollars américains répondant aux mêmes standards de qualité élevés que s’est donné Desjardins au Canada.

Afin de faciliter vos transactions et répondre à vos besoins financiers, vous pouvez compter, entre autre, sur :

une offre de services autonomes en ligne, dont l’ouverture de compte, les demandes de carte de crédit et le financement hypothécaire directement sur le site desjardinsbank.com;

diverses applications mobiles pour vos opérations courantes, dont la plateforme Zelle;

plus de 55 000 guichets automatiques sans frais supplémentaires répartis partout dans le monde grâce aux réseaux Presto et Allpoint;

un accès au Desjardins Bank Online Banking offrant un service transactionnel en ligne, n’importe où, n’importe quand.

Vous accompagner, notre priorité

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), la direction de Desjardins Bank continue de suivre les directives des autorités gouvernementales et celles adoptées par le Mouvement Desjardins afin de contribuer à limiter la propagation du virus.

Nos principales priorités demeurent le bien-être et la santé de nos clients et de nos employés.

Dans cette optique, nous avons revu les heures d’ouverture de nos centres d’appel afin d’offrir plus de 45 heures d’accompagnement par semaine et ainsi assurer notre présence pour nos clients, tout en minimisant les interactions physiques en cette période où les préoccupations sont nombreuses pour tous. Elles démontrent aussi notre engagement en tant que citoyen responsable et notre souci de placer la santé et la sécurité de tous au sommet de nos priorités.

Une offre renouvelée

Depuis le 1er juillet 2020, notre offre de produits en devises américaines a été entièrement revue et simplifiée.

Quatre types de comptes avec opérations sont offerts et vous permettent de transiger aux États-Unis. De plus, en collaboration avec Card Assets, Desjardins Bank met à votre disposition une gamme de cartes de crédit MasterCard à des taux d’intérêt très avantageux et acceptées dans plus de 200 pays, incluant un programme de récompenses.

Découvrez l’offre complète de Desjardins Bank en visitant notre site internet.

desjardinsbank.com