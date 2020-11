Zapp : pour voir la télé en Français depuis la Floride (ou ailleurs aux Etats-Unis) !

Avec les « zonages » de télévision, il est impossible de voir une télé nationale dès qu’on a passé la frontière, pas plus sur internet que par satellite, et ça constitue un casse-tête pour les expatriés et toutes les personnes qui effectuent de longs séjours à l’étranger, comme par exemple les Snowbirds canadiens qui restent six mois par an en Floride. « Ma famille, mes amis, tout le monde autour de moi a déjà été confronté à ce problème en Floride« , explique Pascal, qui s’occupe de Zapp.ca. « Pour voir les émissions, il faut faire appel à des « box », des boitiers connectés à internet, et qui permettent de jouer ses programmes préférés sur écran. Il y a plusieurs années j’ai commencé à offrir mes services pour cela, et puis il y a deux ans on a lancé Zapp.ca qui a une programmation optimisée pour les francophones : 310 chaînes en Français, sans parler des 450 en anglais : en fait quelle que soit la langue que vous parlez, on a vos chaînes préférées. Aux Etats-Unis il y a beaucoup de Français qui veulent voir la télé de leur pays, et puis les Snowbirds Canadiens, principalement en Floride ou au Texas. La télévision fait partie de la vie des gens, donc pour la plupart il est trop difficile de se passer pendant six mois de ses émissions préférées ou des matchs de hockey !«

Ca fait très longtemps que les Snowbirds comme les immigrés utilisent des boitiers, mais au fil des années ça c’est amélioré, et on y trouve désormais à peu près tout !

En plus de ce qui a déjà été mentionné, Zapp annonce ainsi 175 chaines de sport, et des milliers de films aussi bien en français qu’en anglais, avec une qualité d’image en 1080. Le tout coûte 25$ par mois, et le premier mois est gratuit ! « Nous avons du monde dans le sud-est de la Floride pour vous aider à installer la box si besoin, mais c’est en réalité très facile et 99% des personnes y arrivent seules et en quelques instant : il suffit de se connecter et d’entrer son code client« .

Et pourquoi utiliser Zapp plutôt qu’un autre ? « Notre plateforme est simple, très stable, et avec un choix immense. Par ailleurs ne sommes pas un service étranger et anonyme : nous connaissons bien les francophones de Floride, leurs besoins, et leurs questions, et nous sommes disponibles pour y répondre« .

Pascal invite toutes les personnes qui souhaitent des renseignements à l’appeler au : 1-866-268-3530

Zapp.Ca