St Petersburg : la nouvelle jetée est magnifique (Floride) !

La précédente jetée datait de 1973 et elle n’était pas très « fun », et surtout pas là la hauteur du beau centre ville de St Pete, avec ses deux incroyables musées d’art et ses belles artères commerçantes.

Les photos sont celles de la Ville de St Petersburg

Depuis le mois de juillet, il y a donc une jetée splendide, qui aura coûté 92 millions de dollars. A l’entrée du pier, il y a désormais une petite plage sur la baie, avec des chaises permettant le bronzage, une aire de jets d’eau pour enfants, et des emplacements de pique-nique. Toujours à l’entrée vous trouverez aussi un ensemble de boutiques.

Le tout forme une très jolie promenade arborée, et jalonnée de restaurants. Il y a des aires de jeux, des œuvres d’art, dont « Bending Arc » une œuvre aérienne qui survole la jetée, composée de 290 kilomètres de fils attachés par 1,662,528 nœuds, rappelant les filets de pêche. La nuit elle s’illumine pour créer d’invraisemblables volutes.

Cette sculpture s’étend sur 129 mètres de long et son point culminant est à 21 mètres de hauteur. Elle est apparemment capable de supporter des ouragans de catégorie 4… ça devrait alors créer des vagues incroyables !

A mesure qu’on s’éloigne du continent, la vue devient magnifique pour une vue du coucher de soleil au dessus de la skyline de St Pete.

www.stpetepier.org