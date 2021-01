Miami : les belles décorations de Noël des Pinecrest Gardens (nos photos)

Pinecrest Gardens est tout l’année le jardin botanique parfait, magnifique, pour découvrir la végétation tropicale de Miami : il est là pour ça avec plus de 1000 espèces de plantes tropicales et de palmiers.

Mais de la fin novembre jusqu’à début janvier, les jardins mettent leurs habits d’hiver : des milliers de lumières viennent percer la nuit mystérieuse afin de célébrer la période des fêtes. Ca s’appelle les « Nights of Lights », c’est très ludique et adapté aux enfants, avec un grand nombre d’animaux lumineux le long du parcours. La deuxième partie est plus belle, mais également très axée sur les éléments ajoutés pour Noël (alors que par exemple les jardins de Naples sont pour leur part plus orientés sur l’esthétique des éclairages). Pinecrest est aussi un peu moins cher, mais pour les petits c’est vraiment une expérience inoubliable ! Il faut compter au minimum une heure de promenade, à partir de la tombée de la nuit. Pensez à réserver à l’avance sur le site internet.

PINECREST GARDENS :

11000 S Red Rd, Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens.org/entertainment/events-festivals/nights-of-lights

Galerie photo des décorations à Pinecrest Gardens :

(Cliquez sur la première photo pour les voir en plus grand)

