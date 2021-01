Expos et choses à faire à Miami (et sud Floride) en Février 2021

Voici quelques dates à ne pas manquer en sud Floride durant le mois de février.

Avertissement : Faites très attention aux rassemblements, notamment en intérieur ; il faut garder masque et distances de sécurité tant que la pandémie n’est pas terminée, et pas seulement si vous êtes une personne vulnérable. Malgré le début de la campagne de vaccination, il ne faut pas relâcher sa vigilance, en janvier la pandémie de Covid était à son paroxysme en Floride.

Sont entre autres reportés ces événements qui se déroulent généralement en février : le Miami Boat Show, le pow wow des seminoles, le street painting festival de Lake Worth ou encore le Rennaissance Festival. Ultra Music Festival est maintenu du 26 au 28 mars… mais on se demande vraiment comment ce serait possible d’avoir des dizaines de milliers de jeunes venant de quatre coins de la planète à sauter en l’air durant plusieurs jours dans le centre de Miami ! www.ultramusicfestival.com

Jusqu’au 26 février :

Expo Arman : Conceptual Perception

C’est la toute première exposition solo consacrée à l’artiste français Arman, et plus spécialement à ses derniers travaux, des années 1990 jusqu’à son décès en 2005 (il était né à Nice en 1928). Les tableaux en trois dimensions déconstruisent violons ou vélos, le tout englobé, saturé, restructuré par la présence de pinceaux montrant la présence et la dynamique de l’artiste.

Arman, Van Gogh: Starry Night (1995). Courtesy of Ascaso Gallery. Arman, Untitled (1996). Courtesy of Ascaso Gallery. Arman, Untitled (1989–90). Courtesy of Ascaso Gallery.

Arman fut l’un des principaux protagonistes du Nouveau Réalise français, et Grand officier de la Légion d’Honneur.

www.ascasogallery.com/exhibition/arman-conceptual-perception/

Du 29 janv au 28 fév :

Scandalous Nights Variety Show

Les spectacles burlesques et transformistes présentés par Marguerite Scott Entertainment sont annoncés « pour adultes » (nudité partielle). Pour préserver la distanciation sociale, il n’y a que 25 places par spectacle. Le casting change chaque semaine !

www.empirestage.com

1713 SW 14th St- fort Lauderdale, FL 33312

Du 11 au 16 février :

The Palm Beach Show

Bijoux, art, antiquités et design : le Palm Beach Show sera présent avec plus de 125 exposants de tous les styles et de toutes les époques : de l’antiquité jusqu’au XXème siècle, avec cette année une section « contemporaine » étendue !

Palm Beach County Convention Center, 650 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach, FL 33401

www.palmbeachshow.com

Du 13 au 14 février :

ARTIGRAS

Plus de 300 artistes locaux et nationaux présents durant le President’s Day Weekend, mais cette année ça ne se déroulera pas à Jupiter, mais au Gardens North County District Park, de Palm Beach Gardens. Le thème de 2021 sera « For the Love of Art ». Il y aura bien entendu de la musique live et des attractions pour les petits comme pour les grands ! Les masques seront obligatoires, avec capacité requise entre autres adaptations à la situation sanitaire.

Du 25 février au 7 mars :

Footloose The Musical

C’est presque le printemps, donc c’est en extérieur que se déroule cette comédie musicale explosive célébrant la jeunesse ! Il faut emmener sa chaise et/ou couverture, et respecter la distanciation sociale.

Les billets sont en vente sur www.naplesplayers.org

Du 27 février au 28 mars

Entraînement de printemps de baseball

Les Miami Marlins et les St Louis Cardinals s’entraînent et jouent au Chevrolet Stadium de Jupiter où ils affronteront cette année les New York Mets, Minnesota Twins, Houston Astros, Washington Nationals, et Boston Red Sox.

www.rogerdeanchevroletstadium.com/tickets-events/

Pour leur part, durant les mêmes dates, les Washington Nationals et les Houston Astros s’échauffent le poignet au Ballpark de West Palm Beach. Ils y affronteront New York Mets, St. Louis Cardinals, Miami Marlins, Minnesota Twins, Detroit Tigers, et les New York Yankees.

www.fitteamballpark.com/spring-training

