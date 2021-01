Fort Lauderdale fait découvrir son « Art District » : le « FAT Village »

Le nom « Fat Village » vient de « Flagler Arts Technology ». Il est en fait composé de deux petits quartiers de Fort Lauderdale qui forment cet art district et sont séparés par 10 minutes de marche, de part et d’autre de la ligne de chemin de fer « Brightline ». L’un se nomme « Flagler Village » et l’autre « Mass District ».

D’anciens entrepôts ou garages y ont été redécoré et sont occupés par des galeries d’art, des cafés et restaurants et des entreprises technologiques du domaine de l’art. Ca existe depuis des années, ce n’est pas aussi grand que Wynwood (Miami), mais tout aussi sujet à la menace des promoteurs immobiliers, car c’est très central dans la ville, exactement comme le fameux quartier de Miami. En fait, vous pouvez y retourner chaque année, et vous y verrez toujours des nouveautés : FAT Village se modifie très vite.

Autre point commun avec Wynwood : de nombreux murs y sont peints par des « street artists », et il y a un « Art Walk » qui s’y déroule le soir chaque dernier samedi du mois, avec des vendeurs de rue etc… Un trolley gratuit permet ce soir-là de faire la liaison entre les deux parties. Et il y a un parking gratuit au Mass District. Toutefois, après le confinement de 2020, l’Art Walk n’avait repris QUE au Mass, et pas à Flagler : vous pouvez vérifier pour les mois à venir en 2021 : il est prévu que ça reprenne aussi à Flagler !

www.flaglervillage.org

www.massdistrict.com

www.fatvillage.com

www.fatvillage.com/artwalk

Galerie photos de l’art Walk à Mass District :

Cliquez sur une photo pour agrandir :

Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Peintures d’Erick Vilches au 807 NE 4th Ave dans le Mass District. Peintures de Brad Smith au 807 NE 4th Ave dans le Mass District. Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride Art Walk au Mass District du FAT Village à Fort Lauderdale en Floride

Galerie photo de Flagler Village :

Cliquez sur une photo pour agrandir :

Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Sistrunk Marketplace, le premier « food hall » de Fort Lauderdale Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale) Flagler Village (FAT Village à Fort Lauderdale)

