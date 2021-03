Des nouvelles de l’Alliance Française Miami Metro

Six mois après l’arrivée de son directeur, Stanislas Riener (chargé de mission par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères) L’Alliance Française Miami Metro enregistre en une année plus de 80% d’augmentation de ses membres actifs !

L’AFMM offre pour sa seconde session d’hiver 14 cours de groupe de différents niveaux dont 2 classes pour adolescents. Elle est une des rares Alliances à offrir les examens de TEF/Canada. Elle sera centre d’examen du DELF en Mars.

L’AFMM fonctionne aujourd’hui en ligne, et en présentiel grâce à des bureaux satellites » du Consulat et d’autres entreprises membres. Dans l’optique d’une reprise en semi-présentiel, l’AFMM est à la recherche pour la rentrée d’automne de locaux qui lui permettront d’offrir un programme d’enseignement et d’évènements culturels « à la carte » (online /hybrid/in-person)

Sur son site www.af-miami.org sont décrits les évènements culturels de la saison : Une série de visites virtuelles de 11 Grands Châteaux de la Loire et d’Ile de France, conduites par leurs conservateurs. 8 conversations avec l’artiste multi media Benedicte Blanc-Fontenille, qui nous raconte « au fil des couleurs » un couleur emblématique chaque mois.

Cette année encore, L’AFMM a lancé dans le cadre du mois de la francophonie le concours « Dis-moi Dix mots », étendu à toutes les écoles enseignant le français de Floride et de Porto Rico. Comme en 2020, les gagnants recevront des tablettes numériques, téléchargées avec des romans français.

Comme l’avait fait Dominique Bona en 2020, le Grand Prix sera à nouveau décerné par un membre de l’Académie Française.

PUBLICITE :